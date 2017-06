Os 100 melhores filmes de todos os tempos, segundo Akira Kurosawa

Um livro póstumo, publicado pela filha do cineasta Akira Kurosawa, um dos mais importantes da história do cinema, menciona os 100 filmes favoritos do diretor. Em “Yume wa Tensai de Aru”, “O Sonho é um Gênio”, em tradução livre, Kazuko Kurosawa mencionou a lista, elaborada por ela mesma, e explica como foi o processo de seleção dos filmes que o pai mais gostava. Ela levou em conta produções inesquecíveis sobre as quais conversou com Kurosawa e comentários que o cineasta nunca revelou em público. Além disso, outro critério foi escolher apenas um filme para cada diretor. Apesar dos métodos rígidos de escolha, Kazuko fez um alerta, em entrevista ao Open Culture: “Meu pai sempre disse que os filmes que ele amava eram muitos para caber em um ranking. Isso explica por que muitos filmes que ele considerava maravilhosos não fazem parte seleção”.

A extensa seleção foi organizada em ordem cronológica, e é composta por produções de variados gêneros e épocas. O primeiro filme mencionado é “Lírio Partido” (1919), de D. W. Griffith; seguido de “O Gabinete do Dr. Caligari” (1920), do diretor Robert Wiene; e “Dr. Mabuse: O Jogador” (1922), de Fritz Lang. Entre os filmes mais recentes estão “A Bela Intrigante” (1991), de Jacques Rivette; e “Fogos de Artifício” (1997), de Takeshi Kitano. Um aspecto curioso da seleção são os filmes voltados ao público infantil. Foram citados “A Viagem de Balão” (1960), dirigido por Albert Lamorisse; e a famosa animação “Meu Amigo Totoro” (1988), de Hayao Miyazaki.

1 — Lírio Partido (D.W. Griffith, 1919)

2 — O Gabinete do Dr. Caligari (Robert Wiene, 1920)

3 — Dr. Mabuse: O Jogador (de Fritz Lang, 1922)

4 — Em Busca do Ouro (Charles Chaplin, 1925)

5 — A Queda da Casa de Usher (Jean Epstein, 1928)

6 — Um Cão Andaluz (Luis Buñuel, Salvador Dalí, 1929)

7 — Marrocos (Josef von Sternberg, 1930)

8 — O Congresso Dança (Erik Charell, 1931)

9 — A Ópera dos Pobres (Georg Wilhelm Pabst, 1931)

10 — A Sinfonia Inacabada (Willi Forst, 1933)

11 — A Ceia dos Acusados (W—S— Van Dyke, 1934)

12 — Tonari no Yae-chan (Yasujirô Shimazu, 1934)

13 — Tange Sazen Yowa: Hyakuman ryō no Tsubo (Sadao Yamanaka, 1935)

14 — Akanishi Kakita (Mansaku Itami, 1936)

15 — A Grande Ilusão (Jean Renoir, 1937)

16 — Stella Dallas, Mãe Redentora (King Vidor, 1937)

17 — Tsuzurikata Kyoshitsu (Kajirô Yamamoto, 1938)

18 — Tsuchi (Tomu Uchida, 1939)

19 — Ninotchka (Ernst Lubitsch, 1939)

20 — Ivan, o Terrível – Parte I e Parte II (Sergei M.Eisenstein, 1944)

21 — Paixão dos Fortes (John Ford, 1946)

22 — A Felicidade Não se Compra (Frank Capra, 1946)

23 — À Beira do Abismo (Howard Hawks, 1946)

24 — Ladrões de Bicicletas (Vittorio De Sica, 1948)

25 — Aoi Sanmyaku (Tadashi Imai, 1949)

26 — O 3º Homem (Carol Reed, 1949)

27 — Pai e Filha (Yasujiro Ozu, 1949)

28 — Orfeu (Jean Cocteau, 1950)

29 — A Volta de Carmen (Keisuke Kinoshita, 1951)

30 — Uma Rua Chamada Pecado (Elia Kazan, 1951)

31 — Teresa Raquin (Marcel Carné, 1953)

32 — Oharu — A Vida de uma Cortesã (Kenji Mizoguchi, 1952)

33 — Viagem Pela Itália (Roberto Rossellini, 1954)

34 — Godzilla (Ishirō Honda, 1954)

35 — A Estrada da Vida (Federico Fellini, 1954)

36 — Nuvens Flutuantes (Mikio Naruse, 1955)

37 — A Canção da Estrada (Satyajit Ray, 1955)

38 — Papai Pernilongo (Jean Negulesco, 1955)

39 — À Borda da Morte (Robert D.Webb, 1956)

40 — A Lenda do Sol dos Últimos Dias do Xogunato (Yuzo Kawashima, 1957)

41 — Os Deuses Vencidos (Edward Dmytryk, 1958)

42 — Os Primos (Claude Chabrol, 1959)

43 — Os Incompreendidos (François Truffaut, 1959)

44 — Acossado (Jean-Luc Godard, 1960)

45 — Ben-Hur William Wyler, 1959)

46 — Irmão Mais Novo (Kon Ichikawa, 1960)

47 — Uma Tão Longa Ausência (Henri Colpi, 1961)

48 — A Viagem de Balão (Albert Lamorisse, 1960)

49 — O Sol Por Testemunha (René Clément, 1959)

50 — Zazie no Metrô (Louis Malle, 1960)

51 — Ano Passado em Marienbad (Alain Resnais, 1961)

52 — O Que Terá Acontecido a Baby Jane? (Robert Aldrich, 1962)

53 — Lawrence da Arábia (David Lean, 1962)

54 — Gângsters de Casaca (Henri Verneuil, 1963)

55 — Os Pássaros (Alfred Hitchcock, 1963)

56 — O Deserto Vermelho (Michelangelo Antonioni, 1964)

57 — Quem Tem Medo de Virginia Woolf? (Mike Nichols, 1966)

58 — Bonnie e Clyde — Uma Rajada de Balas (Arthur Penn, 1967)

59 — No Calor da Noite (Norman Jewison, 1967)

60 — A Carga da Brigada Ligeira (Tony Richardson, 1968)

61 — Perdidos na Noite (John Schlesinger, 1969)

62 — M.A.S.H. (Robert Altman, 1970)

63 — Johnny Vai à Guerra (Dalton Trumbo, 1971)

64 — Operação França (William Friedkin, 1971)

65 — O Espírito da Colmeia (Víctor Erice, 1973)

66 — Solaris (Andrei Tarkóvski, 1972)

67 — O Dia do Chacal (Fred Zinnemann, 1973)

68 — Violência e Paixão (Luchino Visconti, 1974)

69 — O Poderoso Chefão: Parte II (Francis Ford Coppola,1974)

70 — Vontade de Viver (Kei Kumai, 1974)

71 — Um Estranho no Ninho (Miloš Forman, 1975)

72 — A Viagem dos Comediantes (Theodoros Angelopoulos, 1975)

73 — Barry Lyndon (Stanley Kubrick, 1975)

74 — Daichi no Komoriuta (Yasuzo Masumura, 1976)

75 — Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (Woody Allen, 1977)

76 — Peça Inacabada Para Piano Mecânico (Nikita Mikhalkov, 1977)

77 — Pai Patrão (Paolo Taviani, Vittorio Taviani, 1977)

78 — Glória (John Cassavetes, 1980)

79 — A Distant Cry from Spring (Yôji Yamada, 1980)

80 — La Traviata (Franco Zeffirelli, 1982)

81 — Fanny e Alexander (Ingmar Bergman, 1982)

82 — Fitzcarraldo (Werner Herzog, 1982)

83 — O Rei da Comédia (Martin Scorsese, 1982)

84 — Furyo — Em Nome da Honra (Nagisa Ōshima, 1983)

85 — Os Gritos do Silêncio (Roland Joffé, 1984)

86 — Estranhos no Paraíso (Jim Jarmusch, 1984)

87 — Um Verão na Casa do Vovô (Hou Hsiao-hsien, 1984)

88 — Paris, Texas (Wim Wenders, 1984)

89 — A Testemunha (Peter Weir, 1985)

90 — O Regresso para Bountiful (Peter Masterson, 1985)

91 — Quando Papai Saiu em Viagem de Negócios (Emir Kusturica, 1985)

92 — Os Vivos e os Mortos (John Huston, 1987)

93 — Onde Fica a Casa do Meu Amigo? (Abbas Kiarostami, 1987)

94 — Bagdad Café (Percy Adlon, 1987)

95 — Baleias de Agosto (Lindsay Anderson, 1987)

96 — O Peso de um Passado (Sidney Lumet, 1988)

97 — Meu Amigo Totoro (Hayao Miyazaki, 1988)

98 — Buddies (Yasuo Furuhata, 1989)

99 — A Bela Intrigante (Jacques Rivette, 1991)