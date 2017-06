De Buenos Aires a Nova Déli: Site reúne estações de rádio do mundo todo

O site “Rádio Garden” permite o contato com culturas de diferentes regiões do globo sem sair de casa. Com ele, o usuário pode sintonizar uma estação de rádio de qualquer país, e ouvir a transmissão em tempo real. Além disso, também é possível acessar seções históricas, que contém arquivos radiofônicos de diferentes períodos de tempo.

A ideia surgiu de um projeto interativo desenvolvido pelo Instituto Holandês de Imagem e Som em cooperação com seis universidades da Alemanha, Dinamarca, Holanda e Reino Unido. De acordo com os organizadores, o objetivo do projeto chamado “Encontros Radiofônicos Transnacionais” é explorar como o rádio é capaz de cruzar barreiras linguísticas e geográficas.

Ao acessar o Rádio Garden, o internauta se depara com um mapa-múndi, que pode movimentar em busca dos programas de rádio de acordo com a localidade. Para ouvir estações da Suécia, por exemplo, basta mover o globo e posicionar o país em um alvo que aparece no centro da tela. Os locais de transmissão são identificados com um ponto luminoso sobre o mapa.

No canto superior esquerdo há as opções “Live”, para ouvir a programação ao vivo; “History”, para ouvir arquivos de som históricos; “Jingle”, que oferece um curso para identificação de estações e tipos de programas a partir de vinhetas; e por fim “Stories”, voltado para quem deseja ouvir unicamente notícias.

Clique no link para acessar: Site reúne estações de rádio do mundo todo