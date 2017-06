12 melhores romances da Netflix para assistir no Dia dos Namorados

Meia Noite em Paris (Woody Allen, 2011)

O roteirista hollywoodiano Gil viaja para Paris com a sua noiva Inez, e os pais dela, John e Helen. A desaprovação aparente do sogro faz com que o homem retome o seu desejo de ser um escritor famoso. Quando sai sozinho pela noite parisiense, ele conhece um grupo de estranhos, que mais tarde descobre se tratar de grandes escritores. Os novos amigos levam Gil para uma viagem além do tempo, e cada vez mais ele fica insatisfeito com o presente.