24 presentes culturais para não errar no Dia dos Namorados

Escolher o presente para o Dia dos Namorados nem sempre é uma tarefa fácil. A decisão errada pode transformar expectativas em desapontamento completo. Pensando nisso, a Bula decidiu dar uma forcinha aos leitores apaixonados e selecionou algumas opções infalíveis para presentear no 12 de junho. A lista foi organizada de acordo com diferentes perfis: romântico, esportista, intelectual, enófilo, nerd e outsider. Basta identificar em qual, ou quais, o seu namorado ou namorada se encaixa e seguir as dicas sem medo. A lista inclui apenas sugestões de presentes culturais. Além disso, a variação de preço é grande, ou seja, há presentes para todos os gostos e todos os bolsos.

Livro: Firmin (Sam Savage) O livro narra a vida de Firmin, um rato nascido no porão de uma livraria em Boston. Se alimentando apenas das páginas de livros, ele aprende a ler. À medida que a sua fome pela literatura aumenta, o animalzinho se torna cada vez mais humanizado. Onde comprar: Saraiva e Cultura

Valor: R$ 40,00 a R$ 67,00

Livro: Vinte Poemas de Amor (Pablo Neruda) Pablo Neruda reúne poemas líricos e angustiantes no livro dedicado à Matilde, sua companheira. Um tributo ao amor e à ausência da mulher amada. Para a crítica, o livro foi o responsável por inserir o escritor em uma “unidade profunda”. Onde Comprar: Livraria da Folha

Valor: R$ 25,90

Livro: O Livro das Semelhanças (Ana Martins Marques) O livro é considerado um dos grandes achados da poesia brasileira contemporânea. Os versos são recheados de uma visão delicada e ao mesmo tempo provocativa da realidade. Onde Comprar: Livraria da Folha, Saraiva, Amazon, Submarino

Valor: R$ 24,40 a R$ 37,90

Quadro decorativo “O Fabuloso Destino de Amélie Poulain” A famosa comédia romântica francesa do diretor Jean-Pierre Jeunet foi transformada em quadro decorativo. O presente ideal para românticos, e também cinéfilos de maneira geral. Onde Comprar: Americanas, Wallmart

Valor: R$ 59,90 a R$ 89,90

Assinatura da revista Runner’s World Runner’s World é a maior revista especializada em corrida do mundo. A periodicidade da publicação é mensal, e ela conta com versão impressa e digital. Onde comprar: site da revista

Valor: R$ 119,00 (1 ano) a R$ 199,00 (2 anos)

Livro: Dieta de Academia (Michael Matthews) O livro reúne 120 receitas para quem realiza treinos intensos na academia e busca uma dieta que acompanhe a rotina de exercícios. Valor: R$ 23,00 a R$ 24,90

Onde Comprar: Saraiva, Cultura, Amazon

Livro: O Artilheiro que Não Sorria — Quarentinha, o Maior Goleador da História do Botafogo (Rafael Casé) O livro-reportagem do jornalista Rafael Casé reconstitui os 62 anos da vida profissional e pessoal de Quarentinha, o maior goleador da história do Botafogo. Valor: R$ 40,00 a R$ 59,90

Onde comprar: Saraiva, Submarino, Amazon

Camisetas de time retrô As camisetas de futebol retrô são uma boa opção para agradar quem você ama e ainda relembrar momentos históricos de seleções e clubes brasileiros e internacionais. Além de uniformes de futebol, há itens colecionáveis de outros esportes, como rugby, basebol e boxe. Onde comprar: Liga Retrô, Retrô Mania, Dafiti

Valor: R$ 99,00 a R$ 200,00

Leitor digital As facilidades dos leitores digitais, que permitem levar uma biblioteca inteira dentro da mochila, têm agradado cada vez mais leitores. Embora o Kindle seja o mais conhecido, há outras marcas disponíveis no mercado, como Lev e Kobo. Onde Comprar: Saraiva, Amazon, Kobo

Valor: R$ 299,00 a R$ 1.399,00

Kit literário Tag A Tag — Experiências literárias é um clube do livro virtual, que envia aos seus assinantes um kit literário mensal. O kit é composto por um livro indicado pelo curador do mês, um box colecionável, uma revista com conteúdo sobre a obra enviada, um marca páginas e um “mimo personalizado”. Onde comprar: Site da Tag

Valor: R$ 69,90 (mensal)

Cafeteira minipresso GR Uma cafeteira não é necessariamente um presente cultural. No entanto, ajuda os intelectuais a permanecerem com energia em suas atividades. A Cafeteira Minipresso GR da Wacaco possui as dimensões de uma garrafa térmica pequena e pode ser levada para qualquer lugar. Ela utiliza café em pó convencional. Onde comprar: Loja Alta Montanha

Valor: R$ 580,00

Livro: Os Melhores Textos da Bula “Os Melhores Textos da Bula” reúne os textos mais memoráveis do site. Ele é fruto de uma seleção rigorosa entre os mais de 10 mil textos publicados. Onde Comprar: Editora Ex Machina

Valor: R$ 52,00

Assinatura de vinhos Clube W, Revista Wine A assinatura inclui duas garrafas mensais, edições da revista “Wine” e um corta gotas. As bebidas entregues são oriundas de prestigiadas vinícolas do mundo, e selecionadas por especialistas. O assinante progride nos planos à medida que o seu conhecimento sobre a bebida aumenta. Onde Comprar: www.wine.com.br

Valor: R$ 66,50 (mensal/nível inicial)

Assinatura de cervejas — Clubeer Clubeer oferece quatro assinaturas de kit de cerveja: Ninkasi, que inclui duas cervejas Premium; Ceres, que inclui duas cervejas artesanais leves e uma taça exclusiva colecionável; Hapi, composto por duas cervejas artesanais de complexidade média e alta, e uma taça colecionável; e Gambrinus, que inclui quatro cervejas especiais de diferentes nacionalidades e estilos, acessórios e descontos de compra. Onde Comprar: clubeer.com.br

Valor: R$ 59,90 a R$ 124,90 (mensal)

Quadro porta rolhas Quadros para armazenar rolhas podem dar um toque especial à decoração da casa de apreciadores de vinho. É possível encontrar também versões para tampas de cerveja. Onde Comprar: Americanas, Doutor Design, Polati, Imaginarium

Valor: R$ 38,00 a R$ 386,00

Viagem para rotas de vinhos Agências de viagens possuem pacotes especializados em enoturismo, ou seja, atividades turísticas voltadas para apreciação de vinhos. Há variadas opções em todo o país, com destaque para a Serra Gaúcha e o Vale dos Vinhedos. Onde comprar: Agências de viagem

Valor: Variável

Nintendo Switch O console com funcionalidade híbrida: portátil e de mesa, é o presente ideal para amantes de games. No entanto, demanda um investimento consideravelmente alto. Onde comprar: Americanas, Submarino

Valor: R$ 1.889, 00 a R$ 2.144

Conjunto de LEGO Star Wars Os blocos de montar permitem recriar cenas dos filmes da franquia “Star Wars”. O presente ideal para quem deseja que a força esteja sempre consigo. Onde comprar: Carrefour, Mega TNT, Lego Brasil

Valor: R$ 42,90 a R$ 199,90

Livro: Androides Sonham Com Ovelhas Elétricas? (Philip K. Dick) O livro que originou o filme “Blade Runner” é uma leitura obrigatória para quem está imerso na cultura nerd. Onde comprar: Amazon, Saraiva, Submarino, Extra, Americanas

Valor: R$ 24,90 a R$ 39,90

Cubo mágico Além do tradicional cubo mágico 3x3x3, há também variações mais complexas 7x7x7, em formato de dados, pokebola e pirâmide. Onde comprar: Cuber Brasil

Valor: R$ 7,90 a R$ 89,90

Vale-tatuagem Tatuagem é um presente literalmente inesquecível. Para os outsiders, ilustrações neo scholl, como as do conhecido tatuador Felipe Kross, são uma excelente opção. Onde comprar: Variado

Valor: R$ 180,00 a R$ 5.000,00

Livro: Contos Reunidos do Mestre do Horror Cósmico (H.P. Lovecraft) Como o próprio nome diz, a publicação reúne os contos de horror do H.P. Lovecraft. Trata-se da única publicação em língua portuguesa com a narrativa curta completa do autor. Onde comprar: Editora Ex Machina

Valor: R$ 149,00

Caixa Punk — Ramones + Dead Kennedys Um combo especial para fãs de punk rock, a Caixa Punk contém um livro sobre os Ramones e outro sobre o Dead Kennedys. Além disso, também inclui um fanzine exclusivo e dois patches. Onde comprar: Amazon

Valor: R$ 59,90