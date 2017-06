Site disponibiliza sons de Harry Potter, O Senhor dos Anéis, Game of Thrones, para download gratuito

O site Ambient Mixer possibilita que fãs de filmes e séries se sintam dentro do universo da ficção. Ele disponibiliza sons ambientes de produções como “Harry Potter”, “O Senhor dos Anéis”, “Os Vingadores”, “Game of Thrones”, “Supernatural”, “Doctor Who”, “Star Wars”, entre outros.

Os sons são produzidos pelos próprios espectadores, que os disponibilizam na página de maneira colaborativa. Como o próprio site sugere, as trilhas permitem reviver cenas clássicas, podem ser utilizados para incrementar a leitura de livros ou quadrinhos em que os filmes foram inspirados, e ajudam na criação de espaços temáticos.

Os sons ambientes mais acessados são os das salas comunais da Sonserina, Grifinória, Corvinal, e Lula-Lufa de “Harry Potter”, além da biblioteca de Hogwarts. Também são bastante populares a atmosfera dos irmãos Winchesters, de “Supernatural”; do apartamento do detetive Sherlock Holmes; e do templo Jedi, de “Star Wars”.

Para ouvir os sons ambientes, basta acessar o site e clicar na opção “Movies and Series”, e em seguida selecionar a lista desejada. O botão de download fica disponível no lado superior direito da tela. Além de disponibilizar os arquivos de som, o Ambient Mixer também oferece a possibilidade de o internauta editar ou criar a sua própria atmosfera de áudio. Para isso, um painel de edição fica disponível enquanto os áudios são reproduzidos.

Clique no link para acessar: Sons ambientes de filmes e séries famosas para download