Os 10 melhores livros eróticos da história da literatura

História do Olho — Georges Bataille

O livro é considerado por especialistas como o responsável pela inserção de Georges Bataille na lista de melhores escritores do século 20. A história é centrada em um adolescente, que narra as práticas sexuais que manteve com a namorada, Simone. Juntos, os dois realizam descobertas inusitadas do corpo, que levam a “extravagâncias sexuais”. Apesar do erotismo pungente, a história vai muito além dos temas sexo e corpo, abordando também questões mais reflexivas, ligadas à vida e a morte.