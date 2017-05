A biblioteca virtual Europeana lançou uma coleção capaz de enlouquecer qualquer amante de fotografia. A “Europeana Photography” reúne 2,2 milhões de arquivos correspondentes aos primeiros 100 anos da história da fotografia, que podem ser vistos online e estão disponíveis parra download gratuito. A coleção é composta por imagens e documentos de 50 instituições europeias, localizadas em 34 diferentes países.

Entre os documentos, há obras singulares, como as da fotógrafa britânica Julia Margaret Cameron. A artista ficou conhecida por retratar personalidades emblemáticas, como o criador da Teoria da Evolução Charles Darwin, o poeta Alfred Tennyson, e o pintor George Frederick Watts. Além de personalidades, Cameron também retratava alegorias de cenas literárias e religiosas, com uma estética fotográfica inconfundível.

Apesar de reunir obras completas de autores, a “Europeana Photography” não é centrada apenas em antologias de fotógrafos. Também são disponibilizadas “exposições temáticas”, que, como o próprio nome diz, reúnem trabalhos por temas, não apenas autoria. Duas delas que merecem destaque são “Fotografia Industrial da Era da Máquina”, e “Postais Vintage do Sudoeste da Europa”, que promovem um verdadeiro tour imagético ao longo da história.

A coleção está disponível em 23 línguas, incluindo o português. Para iniciar a navegação, basta acessar o site da biblioteca e escolher a exposição desejada, ou selecionar as opções de busca de acordo autores, fontes, períodos ou cores. Clicando na imagem ou documento, as opções de compartilhar e realizar o download — em formato JPGE — ficam disponíveis no canto superior direito.

Clique no link para baixar: Biblioteca disponibiliza 2,2 milhões de arquivos dos primeiros cem anos da fotografia