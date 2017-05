Extensão permite assistir Netflix com amigos a distância

A extensão do Google Chrome “Netflix Party” permite que dois ou mais usuários criem uma sala de vídeo a distância. Além de sincronizar o conteúdo do serviço de streaming, o recurso ainda disponibiliza um bate-papo para que os espectadores se comuniquem diretamente na plataforma. A extensão foi criada pelo engenheiro de software da Airbnb, Stephan Boyer, que afirmou “tentar ajudar aqueles que querem uma noite especial de cinema com quem está longe”.

A extensão pode ser baixada gratuitamente na loja de aplicativos do Chrome. Após a instalação, basta abrir o filme ou série desejada e clicar no ícone “NP”, que fica localizado ao lado da barra de pesquisa, na parte superior da tela. Em seguida, é preciso copiar o link gerado e enviar para as outras pessoas que desejam assistir. Inicialmente, apenas o usuário que começar o processo pode controlar a exibição, pausando ou avançando o conteúdo. No entanto, ele tem a opção de permitir que outros também tenham o controle das tarefas.

Com o grupo reunido na sala de vídeo, é preciso clicar novamente no ícone da “Netflix Party” para sincronizar o conteúdo, e enfim começar a sessão pipoca. É importante lembrar que para ter acesso à ferramenta, é necessário que todos tenham uma conta ativa na Netflix, além de acessá-la do navegador. A extensão está disponível apenas para o Chrome.

