As 10 melhores músicas de Miles Davis

O jornal britânico “The Guardian” reuniu em uma lista as 10 melhores músicas da lenda do Jazz Miles Davis. A seleção foi realizada por Angus Batey, jornalista e um dos maiores críticos de música do mundo. Entre as canções escolhidas estão grandes sucessos dos anos 1950 a 70. A primeira colocada é “Venus de Milo” (1957), seguida de “Générique” (1958), que marcaram o início da carreira profissional de Davis. No entanto, músicas do auge da fama do trompetista também foram lembradas, como “Miles Runs the Voodoo Down” (1970) e “Right Off” (1971).

Miles Davis é considerado um dos compositores e trompetistas mais influentes e aclamados do século 20. Ele permaneceu na vanguarda do Jazz entre os anos 1940 e meados de 1970, com seu estilo melódico único. Nascido em Illinois, em 1926, Davis se mudou para Nova York aos 18 anos para estudar música. Na Big Apple, ele começou a tocar com Coleman Hawkins, e depois com Charlie Parker. Em 1948, o trompetista formou seu próprio noneto, que resultou no álbum “Birth of the Cool”. Apesar do sucesso, ele deixou a banda para se apresentar no Paris Jazz Festival.

Entre os anos 1950 e 1960, Miles formou um quinteto, e em seguida um sexteto, com o saxofonista John Coltrane, gravando os álbuns aclamados pela crítica: “Milestones”(1958) e “Kind of Blue”(1959). Porém, o primeiro disco a se consolidar em popularidade, com mais de 1 milhão de cópias vendidas, foi “Bitches Brew”, em 1969. À época, Davis se aventurava com um novo quinteto experimental, formado por Herbie Hancock (piano), Wayne Shorter (saxes tenor e soprano), Ron Carter (baixo) e Tony Willians (bateria).

Venus de Milo (1957)

http://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/Miles-Davis.mp3

So What (1958) http://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/So-What.mp3

Concierto de Aranjuez (Adagio) (1960) http://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/Concierto-De-Aranjuez.mp3

Freedom Jazz Dance (Evolution of the Groove) (1967) http://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/Freedom-Jazz-Dance.mp3

In a Silent Way (1969) http://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/In-A-Silent-Way.mp3

Miles Runs the Voodoo Down (1970) http://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/Miles-Runs-The-Voodoo-Down.mp3