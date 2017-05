Quatro extensões do Chrome indispensáveis para amantes de arte

Art Up Your Tab

Com o “Art Up Your Tab” as abas de navegação exibem diferentes obras de arte selecionadas da Europeana, uma biblioteca virtual desenvolvida por países da União Europeia — que conta com mais de 30 milhões de imagens, entre fotografias, pinturas digitalizadas e outros registros. O diferencial da extensão é que além de observar as obras, o usuário também pode baixar as imagens para reutilizá-las.

Clique no link para ativar a extensão: Art Up Your Tab