10 filmes da Netflix para maiores de 18 anos

Estima-se que a Netflix possua aproximadamente 1 milhão de filmes disponíveis em seu acervo em todo o mundo. No entanto, no Brasil apenas 25 mil deles estão disponíveis. O que quase ninguém sabe é que além dos gêneros de filmes já bastante conhecidos do serviço de streaming — dramas, policiais, terror, estrangeiros —, há também produções destinadas ao público adulto, ou seja, filmes cuja classificação indicativa mínima é 18 anos. A má notícia é que a Netflix não possui em seu menus a opção de filtragem de filmes de acordo com a faixa de idade indicada, com exceção da opção “Kids”, que deixa disponível apenas os filmes de classificação livres, destinados a crianças.

Para facilitar a vida dos usuários que se interessam por esse tipo de conteúdo, a Bula selecionou os melhores filmes para maiores de 18 anos disponíveis na Netflix. A lista inclui títulos que revolucionaram os filmes de horror como “Anticristo” (Lars von Trier, 2009), e “Evil Dead” (Fede Alvarez, 2013). Porém, há também clássicos de dramas, como “Gandu” (Qaushiq Mukherjee, 2010) e “O Jardim de Cimento” (Andrew Birkin, 1993).

Anticristo (Lars von Trier, 2009) O filme de horror dinamarquês é considerado um dos mais polêmicos da história, por causa de suas cenas fortes de paranormalidade e sexo explícito. Ele conta o drama vivido por uma escritora e um psicanalista, após a morte do único filho do casal. Na tentativa de se recuperarem da dor, os dois decidem se isolar em uma cabana nas montanhas. Contudo, a situação fica ainda pior quando os questionamentos do psicanalista em relação às dores e ao sofrimento da mulher desencadeiam uma série de fatos inexplicáveis.

Branquinha (Elizabeth Wood, 2016) O filme tem como plano de fundo a cidade de Nova York e narra a história de uma jovem estudante universitária branca, Leah. Em busca de adrenalina, a estudante se apaixona perdidamente por um rapaz que acabou de conhecer, um latino chamado Blue. As coisas se complicam após uma festa, e a estudante decide tomar atitudes sérias em nome do amor. O filme foi classificado pela crítica como “intenso, ousado e provocador”, pois aborda sexo e uso de drogas — além de questões como raça, classe social e gênero.

Evil Dead (Fede Alvarez, 2013) O filme de terror foi filmado durante três anos na Nova Zelândia, e é o quarto título da série “Evil Dead”, cujo original data de 1981. A história narra as tentativas de amigos de Mia, uma garota viciada em drogas, em afastá-la do vício. O grupo de jovens vai para uma cabana isolada na floresta, onde a amiga poderia ter a chance de se desintoxicar. No entanto, eles descobrem que o local guarda segredos e coisas sinistras começam a acontecer.

Gandu (Qaushiq Mukherjee, 2010)

O drama abstrato conta a história de Gandu, um jovem aspirante a rapper insatisfeito com a vida pobre que leva em Calcutá. O garoto rouba dinheiro de sua mãe e foge com o amante dela. Os dois iniciam uma perigosa viagem pelo mundo da heroína, no qual fica cada vez mais difícil separar fantasia da realidade. O filme possui a maior parte das cenas em preto e branco, marcadas por uma linguagem agressiva e algumas cenas polêmicas de sexo explícito.

King Cobra (Justin Kelly, 2016) O filme conta a história de King Cobra, um famoso ator pornô gay. O filme foi definido como “um mergulho deliciosamente sombrio nos bastidores da indústria pornográfica”. Com o nome fictício de Brent Corrigan, um ator pornográfico ganha fama com a ajuda do produtor Stephen, dono da King, um império de filmes para adultos. No entanto, outro produtor rival se interessa pela nova estrela e decide fazer de tudo para roubar o ator para si.

Jovem Aloucada (Marialy Rivas, 2012) “Jovem Aloucada” é um filme chileno que narra a vida de Daniela, uma jovem de 17 anos que foi criada em uma família conservadora evangélica. Para escapar da repressão de desejos e de comportamento a qual é submetida desde a infância, a adolescente decide se envolver em diversas aventuras sexuais. A jovem conta tudo em seu blog, até que a situação sai de controle, e os pais a descobrem. A partir de então, ela inicia uma saga de autoconhecimento e busca por equilíbrio.

La Habitacion Azul (Walter Doehner, 2012) O drama mexicano é centrado em Toño, que regressa à cidade natal com a esposa Ana, depois de oito anos vivendo fora. Na pequena cidade, ele reencontra uma antiga colega da escola, Andrea, por quem começa a nutrir uma paixão devastadora. Os dois iniciam um romance, se encontrando durante meses em um quarto de hotel. No entanto, com medo de ser descoberto pelo marido de Andrea, Toño decide deixar a amante, que não aceita bem a decisão.

O Jardim de Cimento (Andrew Birkin, 1993) Baseado no livro “Desejo e Reparação”, de Ian McEwan, o filme narra a tentativa de quatro adolescentes em manter a morte repentina dos pais em segredo, para que não sejam levados a um orfanato e separados. Porém, enquanto lutam para permanecerem juntos, a relação entre os irmãos mais velhos, Julie e Jack, começa a tomar um rumo tenebroso. O filme levantou várias polêmicas por abordar temas tabus, como incesto e travestismo na infância.