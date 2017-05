10 livros escritos por mulheres que todos deveriam ler

A Estrutura da Bolha de Sabão — Lygia Fagundes Teles

“A Estrutura da Bolha de Sabão” é um dos contos mais famosos da escritora brasileira Lygia Fagundes Teles. Publicado originalmente em 1978, o conto foi reeditado e lançado em livro homônimo em 1991. Todas as histórias são protagonizadas por personagens femininas, que vivem uma relação complicada com as pessoas e os ambientes que as cercam. O livro foi aclamado por atestar a excelência da prosa da escritora.