Os 10 filmes mais tristes da história do cinema

Amor (Michael Haneke, 2012)

“Amor” é um filme francês que estreou no Festival de Cannes de 2012, conquistando a Palma de Ouro. No mesmo ano, a produção também foi premiada com o Oscar de melhor filme estrangeiro. A narrativa é centrada em um casal de idosos, Anne e Georges. Os dois vivem momentos difíceis quando Anne se submete a uma operação e tem metade do corpo paralisado.