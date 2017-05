10 cantoras que você deveria conhecer

Cris Pereira

http://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/10.mp3

Com mais de 20 anos dedicados à música, Cris Pereira é uma das principais artistas do samba de Brasília. Dona de uma voz temperada de suavidade, tem seu repertório com raízes fincadas no samba, mas passeia com propriedade por diversas sonoridades. Nas palavras da cantora Fabiana Cozza, “Cris Pereira faz samba como quem reza. Samba manso, cristalino”. É idealizadora do projeto Nós Negras e do evento Plataforma do Samba, que desde 2007 marca as comemorações pelo Dia Nacional do Samba.