Lista das 100 melhores séries de TV de todos os tempos, segundo Hollywood

Não é difícil saber quais são as séries preferidas dos espectadores. No entanto, a “The Hollywood Reporter” foi além e descobriu as séries favoritas não daqueles que apenas as assistem, mas de quem as produz. A revista realizou uma pesquisa com mais de 2.800 participantes, entre eles, 268 realizadores, 365 produtores e 779 atores hollywoodianos, que responderam, em anonimato, sobre suas preferências.

O resultado contempla produções de variadas épocas e gêneros, de 1950 a 2017, de séries de animação a dramas épicos. O primeiro lugar do ranking é ocupado por “Friends”, sitcom criada por David Crane e Marta Kauffman, que narra o cotidiano de um grupo de amigos que moram na cidade de Nova York. “Friends” é um dos seriados mais premiados da história da televisão. Além da sitcom, dramas como “Breaking Bad” e “Mad Men”, e clássicos como “Família Soprano” e “I Love Lucy” também estão presentes no top 10. Super Gatas”, “Além da Imaginação”, “A Feiticeira” e “A Gata e o Rato”, que marcaram a história da TV, e séries da atualidade como “Game of Thrones” e “House of Cards”, também estão entre as preferidas de Hollywood.

1 — Friends (1994-2004) No ar durante dez anos e com um total de 236 episódios, “Friends” se centra no cotidiano de um grupo de amigos — Rachel, Monica, Phoebe, Joey e Ross — que vive no bairro de Greenwich Village, na ilha de Manhattan, em Nova York. A série foi criada por David Crane e Marta Kauffman e apresentada pela rede de televisão NBC.

2 — Breaking Bad (2008-2013) “Breaking Bad” narra a história de Walter White, um químico brilhante, porém insatisfeito com a carreira de professor de ensino médio. White descobre que tem de câncer no pulmão e decide fabricar metanfetamina para pagar o tratamento da doença e deixar uma herança para a sua esposa grávida e seu filho, que possui paralisa cerebral. “Breaking Bad” foi e produzida por Vince Gilligan.

3 — Arquivo X (1993-2002) “Arquivo X” é uma série de ficção científica criada por Chris Carter. O arquivo X é um conjunto de documentos secretos, com relatos paranormais e de abdução alienígena, que foram escondidos no subsolo do FBI. O agente Fox Mulder os encontra e, desacreditado pelos colegas, decide investigá-los por contra própria e desvendar o que parece ser uma conspiração do governo.

4 — Game of Thrones (2011-presente) A série “Game of Thrones” foi criada por David Benioff e D. B. Weiss, e baseada na série de livros “A Song of Ice and Fire”, de George R. R. Martin. O enredo é centrado na disputa política pelo Trono de Ferro, o símbolo do poder absoluto, durante uma era em que o equilíbrio entre as estações foi destruído, e verões e invernos podem durar anos.

5 — (1989-1998)

“Seinfeld” foi criada por Larry David e Jerry Seinfeld e exibida pela NBC. Ela foi considerada o “melhor programa de todos os tempos”, pelo TV Guide, em 2002, e o terceiro “melhor programa dos últimos 25 anos”, pela Entertainment Weekly. A série narra o dia a dia de quatro amigos: Jerry, George, Elaine e Cosmo, que vivem em Nova York.

6 — Família Soprano (1999-2007) “Família Soprano” conta a história de Tony Soprano, um chefe mafioso que procura uma terapeuta depois de uma crise de pânico, para tentar lidar melhor com os problemas da família e dos negócios. A série foi criada por David Chase e produzida pela HBO.

7 — I Love Lucy (1951-1957) “I Love Lucy”é uma sitcom que se centra em Lucy e seu marido, o músico cubano Ricky Ricardo, que vivem em Nova York. A esposa tenta ajudar Ricky a fazer sucesso no show business, mas sempre acaba se envolvendo em uma confusão. “I Love Lucy” foi o programa mais assistido da TV em quatro de suas seis temporadas, e também foi o primeiro do tipo a liderar a audiência nos Estados Unidos.

8 — Mad Men (2007-2015) luta para esconder segredos do passado e acaba criando conflitos no trabalho e em casa. A série foi criada e produzida por Matthew Weiner e exibida pelo canal AMC.

9 — Os Simpsons (1989-presente) “Os Simpsons” é uma animação que gira em torno de uma família de mesmo nome que vive na pequena Springfield: o pai, Homer; a mãe Marge; e os filhos Bart, Lisa e Maggie. A animação é considerada a de maior longevidade da história da TV. A série foi criada por Matt Groening para a Fox.

The West Wing (1999-2006)

Sex and the City (1998-2004)

M*A*S*H* (1970-1983)

Modern Family (2009-presente)

Lost (2004-2010)

Arrested Development (2003-2006)

Além da Imaginação (1959-1964)

Um Maluco na TV (2006-2013)

The Mary Tyler Moore Show (1970-1977)

Twin Peaks (1990-1991)

House of Cards (2013-presente)

Will & Grace (1998-2006)

Cheers (1982-1993)

The Walking Dead (2010-presente)

The Big Bang Theory (2007-presente)

Orange Is the New Black (2013)

Buffy, a Caça-Vampiros (1997-2001)

Plantão Médico (1994-2009)

A Sete Palmos (2001-2005)

The Wire (2002-2008)

The Office – Estados Unidos (2005-2013)

Parks and Recreation (2009-2015)

Sherlock — Reino Unido (2010-presente)

South Park (1997-presente)

Jornada nas Estrelas (1966-1969)

Muppet Show (1976-1981)

Dexter (2006-2013)

Friday Night Lights (2006-2011)

Tudo em Família (1971-1979)

Frasier (1993-2004)

Dias Felizes (2010-2010)

Castle (2009-2016)

The Carol Burnett Show (1967-1978)

Downton Abbey (2010-2015)

Homeland (2011-presente)

Veep (2012–presente)

The Dick Van Dyke Show (1961-1966)

Super Gatas (1985-1992)

Orphan Black (2013-presente)

Freaks and Geeks (1999-2000)

Gilmore Girls: Tal Mãe, Tal Filha (2000-2007)

True Detective (2014-presente)

Curb Your Enthusiasm (2000-2011)

Um Maluco no Pedaço (1990-1996)

Jornada nas Estrelas: A Nova Geração (1987-1994)

Anos Incríveis (1988-1993)

The Good Wife (2009-2016)

How I Met Your Mother (2005-2014)

Monty Python’s Flying Circus (1969-1974)

Murphy Brown (1988-1998)

Roseanne (1988-1997)

A Feiticeira (1964-1972)

Hill Street Blues (1981-1987)

Dr. House (2004-2012)

Family Guy (1999-presente)

Taxi (1978-1983)

A Gata e o Rato (1985-1989)

Firefly (2002-2003)

Entourage (2004-2011)

Jeannie (1965-1970)

Uma Galera do Barulho (1989-1992)

Mork e Mindy (1978-1982)

24 Horas (2001-2010)

Três é Demais (1987-1995)

Scandal (2012-presente)

Um Amor de Família (1987-1997)

Vila Sésamo (1969-presente)

Os Flintstones (1960-1966)

Law e Order: Unidade de Vítimas Especiais (1999-presente)

A Ilha dos Birutas (1964-1967)

Agente 86 (1965-1970)

Alias — Codinome Perigo (2001-2006)

Law e Order (1990-2010)

True Blood (2008-2014)

Scrubs (2001-2010)

It’s Always Sunny in Philadelphia (2005-presente)

Arquivo Confidencial (1974-1980)

Arrow (2012-presente)

Os Americanos (2013-presente)

The Bob Newhart Show (1972-1978)

The Brady Bunch (1969-1974)

Parenthood (2010-2015)

Battlestar Galactica (2004-2009)

Raymond e Companhia (1996-2005)

Ally McBeal: Minha Vida de Solteira (1997-2002)

Caras e Caretas (1982-1989)

Fawlty Towers (1975-1979)