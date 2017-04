Os piores cantores da história da música brasileira

Latino

Latino é o nome artístico do cantor Roberto de Souza Rocha. Ele começou a carreira nos anos 1990, com sucessos como “Me Leva”, “Não Adianta Chorar” e “Só Você”. Após um período fora de cena, Latino voltou a ganhar destaque em 2005, com a música “Festa no Apê”. Em 2012, o cantor postou um vídeo em seu canal no YouTube com a versão brasileira do hit coreano “Gangnam Style”, com o título “Despedida de Solteiro (Laçar, Puxar, Beijar)”. O clipe recebeu uma chuva de críticas dos internautas, que acusaram Latino de plágio. A conta foi fechada depois de receber mais de 100 mil “Não Gostei”.