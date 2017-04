Dez filmes eróticos disponíveis na Netflix

Pecado Original (2001)

“Pecado Original” é estrelado por Angelina Jolie e Antonio Banderas. Com direção de Michael Cristofer, o filme é baseado no livro “Waltz into Darkness” , de Cornell Woolrich, e também é um remake do filme “Mississippi Mermaid” (1969). “Pecado Original” narra a história de um rico fazendeiro cubano que resolve se casar apenas para ter um herdeiro. O homem escolhe uma noiva americana, que conhece apenas por correspondência. Quando a mulher viaja para Cuba, o fazendeiro descobre que a futura esposa não se trata de quem ele pensava.