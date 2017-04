Guggenheim disponibiliza todo o acervo de livros e catálogos de arte para download gratuito

O museu Solomon R. Guggenheim, de Nova York, está dando um grande passo para o compartilhamento e preservação da arte moderna. Durante anos, a instituição digitalizou todos os seus catálogos e livros de arte, que estão sendo disponibilizados gratuitamente na internet. A expectativa é de que todo o acervo seja disponibilizado até 2020.

No site do Solomon R. Guggenheim é possível encontrar livros de difícil acesso, que abordam a obra de artistas célebres, que revolucionaram a história da arte, como Van Gogh, Picasso, Kandinsky, Pollock, Kenneth Noland e Roy Lichtenstein. Alguns exemplos de publicações importantes digitalizadas são os livros: “Expressionismo, Uma Intuição Alemã 1905-1920” (em tradução livre), e “De Van Gogh a Picasso, de Kandinsky a Pollock”, que contêm a coleção dos artistas disponível no museu.

Para realizar o download é preciso selecionar a publicação e, em “Download Options”, localizado do lado direito da tela, escolher a opção de formato desejada. Os títulos estão disponíveis em PDF e ePub. Também há opções de mudança de resolução e a possibilidade de procurar títulos por autor, gênero artístico e nacionalidades. A maioria das obras está em inglês, mas há também alguns exemplares em Italiano.

O Museu Solomon R. Guggenheim é mantido pela Fundação Solomon R. Guggenheim, que levam o nome do seu fundador. A construção do museu se iniciou em 1956, sendo concluída três anos mais tarde. Ele é considerado o último grande projeto do arquiteto Frank Lloyd Wright. Desde a sua origem, o objetivo da instituição é levar a arte para o maior número de pessoas possível.

