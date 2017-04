Os 10 maiores supervilões das histórias em quadrinhos

Coringa

O Palhaço do Crime é o maior vilão dos quadrinhos de todos os tempos, como pode ser comprovado em clássicos do porte de “Cavaleiro das Trevas”, de Frank Miller, e “A Piada Mortal”, de Alan Moore e Brian Bolland. Coringa é o Che Guevara dos vilões: campeão em vendas de camisetas, totalmente sem remorsos, dono de letal instinto assassino e desapegado da realidade. A criação do personagem foi inspirada em uma novela de Victor Hugo, “O Homem que Ri”, de 1869, adaptada para o cinema em 1928, com direção de Paul Leni e tendo Conrad Veidt interpretando o risonho do título. Curiosamente, também foi no audiovisual que Coringa alcançou o status de superstar do crime. Primeiro com a performance histriônica do galã latino César Romero e seu bigode pintado de branco na famigerada série de televisão do Homem Morcego da década de 1960. Depois pegando carona no carisma monstruoso de Jack Nicholson interpretando “Jack Nicholson com o rosto pintado de branco e cabelos verdes” no filme “Batman”, de Tim Burton, de 1989. A dublagem de Mark Hamill, o Luke Skywalker em pessoa, na soturna série animada da década de 1990 também foi marcante. No filme “Cavaleiro das Trevas”, de Christoper Nolan, de 2008, testemunhamos o surgimento da versão definitiva do personagem, com a atuação alucinada de Heath Ledger. A imagem do Coringa é tão poderosa que nem a versão rapper retardado de Jared Leto que vimos no esquecível “Esquadrão Suicida” foi capaz de abalar sua popularidade. Rir é o melhor remédio.