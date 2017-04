O Museu Metropolitano de Nova York (Met) liberou aproximadamente 400 mil obras de seu catálogo digital. O catálogo é variado, e inclui pinturas, fotografias, gravuras e esculturas em alta resolução. As peças, que agora são de domínio público, estão disponíveis sob uma licença Creative Commons Zero (CCO), ou seja, podem ser baixadas, utilizadas e modificadas.

Desde 2014, as obras já estavam disponíveis para acesso na web, mas os usuários não podiam se apropriar delas sem requerimento de permissões ou quotas — o que mudou com a licença CCO. Artistas célebres como Caravaggio, Botticelli, Rembrandt, Claude Monet, Edgar Degas, Paul Gauguin, Vermeer, Renoir e Rodin são alguns cujas peças estão presentes no catálogo, que percorre 5 mil anos de história da arte.

O Met seguiu o exemplo de outros museus, como o Walters Art Museum, de Baltimore, que liberou 18.000 imagens, em 2012, e o MoMA de Nova York, que disponibilizou 120.000, e se tornou uma das instituições de arte com uma das maiores e mais diversificadas coleções de acesso livre.

Fundado em 1870 e aberto ao público em 1872, o Museu Metropolitano de Nova York abriga uma das mais importantes coleções de pintura europeia dos séculos 12 ao 20, e obras de arte antiga e oriental, além de pinturas e esculturas dos mais importantes artistas norte-americanos.

Para baixar, basta clicar na obra escolhida e, depois, na opção Download, localizado logo baixo da imagem. As obras podem ser consultadas (por meio da busca) por categoria, época, escola, nome do autor ou título. Além do download, também é possível copiar o link, compartilhar ou imprimir. Na página, também é possível verificar algumas informações, como artista, data, classificações e dimensões. O museu também disponibiliza um pequeno resumo sobre cada peça, em inglês, e indica objetos relacionados.

Clique no link para acessar: 400 mil imagens de obras de arte em alta resolução para download gratuito