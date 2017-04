As 10 melhores séries de todos os tempos

Game of Thrones

Produzida pela HBO, “Game of Thrones” é uma série de televisão norte-americana baseada nos livros “A Song of Ice and Fire”, de George R. R. Martin. A série, que estreou em 2011, já possui seis temporadas. A sétima está prevista para julho de 2017, e deve ser a penúltima, segundo os produtores. O enredo detalha as conspirações e rivalidades no jogo político pela disputa do Trono de Ferro, símbolo do poder absoluto, em um tempo esquecido, no qual uma força destruiu o equilíbrio das estações.