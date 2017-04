A Livraria Virtual do Senado disponibilizou para download gratuito centenas de livros, raros, esgotados ou de referência nas áreas de arquitetura, história, direito, política, biografia e literatura.

Um verdadeiro achado na lista é a coleção “História da Literatura Ocidental”, do ensaísta, crítico literário e jornalista austríaco naturalizado brasileiro, Otto Maria Carpeaux. Dividido em quatro volumes, Carpeaux parte da Antiguidade greco-latina, percorre as expressões literárias da Idade Média e analisa o Renascimento e a Reforma. No segundo volume, faz a exegese do Barroco e do Classicismo, analisa a poesia, o teatro, a epopeia e o romance picaresco, entre outros temas e autores — como Cervantes, Shakespeare, Góngora, Molière, Alfieri, Chénier e Jane Austen. O terceiro tomo refere-se à literatura do Romantismo até nossos dias. Nele está incluído o Romantismo brasileiro, o que contribui para o entendimento de autores brasileiros como José de Alencar, Castro Alves e Álvares de Azevedo, além de Machado de Assis na sua fase romântica. Ainda nesse terceiro volume, estão o Realismo e o Naturalismo e seu espírito de época: Balzac, Eça, Tolstói, Zola, Dostoiévski, Melville, Baudelaire. O quarto volume uma traz extensa análise sobre a atmosfera intelectual, social e literária do fim do século oitocentista e o surgimento do Simbolismo naquilo que o autor chama de a época do equilíbrio europeu.

Entre as preciosidades destaca-se também o livro, “Conselhos aos Governantes”, que reúne textos de Platão, Isócrates, Nicolau Maquiavel, Erasmo de Roterdã, Miguel de Cervantes, Maurício de Nassau, D. Pedro II, Frederico da Prússia e Marquês de Pombal.

Para conferir o acervo e realizar o download basta selecionar o livro escolhido, clicando na opção ‘baixar grátis’, disponível abaixo da miniatura da capa e, na sequência, selecionar a opção ‘baixar em formato pdf’ ou ‘ePub’.

Clique no link para acessar: Centenas de livros raros e esgotados para download gratuito