As 10 livrarias mais bonitas do mundo

Já ouviu aquele ditado: o que importa é a beleza interior? O dito popular não poderia fazer mais sentido do que quando falamos de algumas livrarias espalhadas pelo mundo. Além do amplo número de obras e estantes a perder de vista, elas também surpreendem os olhos daqueles que têm a sorte de pisar em seu interior. A beleza é tamanha que essas livrarias se converteram em verdadeiros templos turísticos. Parada obrigatória para quem aprecia literatura ou apenas gosta de observar arquiteturas encantadoras.

Para a seleção das livrarias, que você confere a seguir, fizemos uma compilação de listas publicadas em jornais, revistas e sites especializados, nacionais e internacionais. Levamos em conta a distribuição geográfica das livrarias — três delas localizadas na América Latina, sendo uma no Brasil — e os diferenciais de seus atrativos. Assim, na sua próxima viagem, você poderá se programar para visitar uma delas e, quem sabe, ainda voltar para a casa com um novo exemplar do seu livro preferido.

É importante lembrar que nem sempre há um consenso estético, e por isso alguma livraria pode ser considerada mais bonita por uma pessoa, e menos por outra. Além disso, não é possível abranger todas as livrarias bonitas do planeta em uma única lista. No entanto, as que selecionamos estão presentes nos principais recortes já feitos do tipo, disponíveis na Internet.

1 — Ateneo Grand Splendid, Buenos Aires, Argentina Em 2008, a livraria Ateneo Grand Splendid, uma das mais conhecidas de Buenos Aires, foi classificada pelo jornal britânico “The Guardian” como a segunda mais bonita do mundo. O edifício foi projetado pelos arquitetos Peró e Torres Armengol e aberto como um teatro em 1919. Palco de diversos espetáculos de tango feitos por artistas como Carlos Gardel e Roberto Firpo no passado, ela possui estilo eclético, com afrescos pintados pelo artista italiano Nazareno Orlandi, no teto, e cariátides esculpidas por Troiano Troiani. Atualmente, a Ateneo Grand Splendid conta com 120 mil exemplares de livros, um bar e um café, localizados no palco do antigo teatro.

2 — Boekhandel Selexyz Dominicanen, Maastricht, Holanda A Boekhandel Selexyz Dominicanen foi eleita a mais bonita do mundo em 2008, e não é difícil entender o porquê. Mesmo que você não seja religioso, é difícil não se sentir atraído por essa antiga igreja dominicana. Ela foi construída em 1294, e desde que a cidade foi invadida por Napoleão, em 1794, teve várias funções: de armazém até estacionamento de bicicletas, mas por fim foi reformada para ser uma livraria.

3 — Barter Books, Alnwick, Reino Unido Localizada em uma antiga estação de trem desenhada pelo arquiteto Willian Bell, em 1887, a livraria Barter Books abriu as portas em 1991, apenas como uma loja de trocas de livros de segunda mão, o nosso velho e conhecido sebo. A sua arquitetura nos remete a épocas passadas, e permite ao visitante ler enquanto aproveita um buffet de comidas, café, chá e cookies. Um ambiente acolhedor, para sair com a alma lavada.

4 — Altaïr, Barcelona, Espanha Para quem gosta de viajar, não há destino melhor em Barcelona do que a livraria Altaïr, a maior da Europa especializada em viagens. Além de uma simples livraria, ela acabou se convertendo em um espaço cultural dedicado às diferentes culturas do mundo. A livraria possui um amplo repertório de livros sobre viagens, guias e mapas em vários idiomas, e também oferece exposições. A arquitetura e iluminação são de tirar o fôlego.

5 — Kid’s Republic, Pequim, China Já reparou que as livrarias são sempre pensadas para adultos? A Kid’s Republic, na China, decidiu fazer diferente. Por lá, quem manda são os pequenos. A livraria aposta na explosão de cores, e em uma plataforma imaginativa cheia de lugares em que as crianças podem inspirar-se, brincar, deixar a imaginação correr solta e, claro, ler.

6 — Shakespeare & Company, Paris, França Em Paris, próximo ao Notre-Dame, o viajante pode conferir um local que parece ter sobrevivido ao tempo: a Shakespeare & Company. Fundada em 1919, ela possui um ar inspirador. Ao contrário da maioria das livrarias desta lista, ela não surpreende pela exuberância espacial. Grande parte do seu encanto está justamente no tamanho pequeno, mas que não deixa nada a desejar.

7 — Livraria Lello e Irmão, Porto, Portugal A livraria Lello e Irmão maravilha os visitantes desde 1906. A sua fama mundial começou quando surgiu um rumor de que a escritora J.K. Rowling se inspirou nela para imaginar as escadas de Hogwarts, em “Harry Potter”, depois de ter passado uma temporada em Porto. Não há provas de que isso seja verdade, no entanto isso não impede que os turistas a visitem. Lenda ou não, a beleza da livraria faz a viagem valer a pena.

8 — Livraria da Vila, São Paulo, Brasil Não poderia faltar na nossa seleção uma livraria localizada no território nacional e que também faz muito sucesso lá fora: a Livraria da Vila, em São Paulo. Com um ambiente sóbrio, elegante e uma arquitetura moderna, ela busca atrair quem procura por algo diferente. Em seus dois andares, o visitante encontra livros, filmes, músicas e também uma cafeteria para relaxar enquanto aproveita o ambiente.

9 — Cafebrería El Péndulo, Cidade do México, México A Cafebrería El Péndulo abriu as portas em 1993, como proposta de espaço multicultural, oferecendo não apenas livros, como também discos, filmes e outras obras de arte. Tudo isso, enquanto você toma um café. A proposta deu tão certo que atualmente há seis delas espalhadas pela Cidade do México. No entanto, todas possuem a mesma arquitetura aberta e luminosa e uma decoração eclética. A sua cafeteria também se destaca, já que se converteu em um restaurante completo, com serviços que vão desde café da manhã até jantar. El Péndulo é reconhecida como uma das dez livrarias mais belas do mundo, e já recebeu menção honrosa na Bienal de Arquitetura Mexicana.