15 músicas sertanejas que você não precisa ter vergonha de ouvir

Para ser artista, antigamente, era necessário uma coisa em desuso chamada “talento”. Por mais que a retórica promocional o utilize de disfarce, o indispensável mesmo, hoje, é ser cara de pau. Não é ofensa: cara de pau é quem não tem vergonha de apelar pra fazer sucesso. Senão, vejamos uma amostra e cada um tire suas conclusões: “A cerveja eu já tenho, quem vai me dar o b…” (Gino e Geno). A mensagem subliminar é clara: se não vulgarizar não emplaca. A música, sobretudo, é campo fértil para a esterilidade dominante nas rádios, festas e programas de auditório. Admite-se que é animado; mas, para suportar ouvir, em sequência, é preciso estar com algum problema de audição.

O critério dessa gente (empresários e produtores, sobretudo) é fazer ruído, barulho. É óbvio que as duplas obrigadas a se enquadrar, que fazem sucesso, não dão a mínima: o negócio é fazer “o que a galera gosta” e ganhar rios de dinheiro, com suas letras francamente debiloides e notas paupérrimas. Está provado que o sucesso é proporcional às besteiras que se diz: quanto mais estúpido, maior o estrelato. Já não é necessário construir uma obra, desde que se emplaque um refrão por temporada.

Não, não seria razoável que a música atual, de linhagem pretensamente sertaneja, fosse feita como em décadas passadas. O desejável é que, sendo atual, fosse também feita com a qualidade do passado. Pois a música sertaneja é uma das expressões culturais mais puras do Brasil, e devemos reverenciá-la como parte elementar de nossa identidade social, em particular das regiões Centro e Sudeste do país. Deu ao nosso acervo musical obras-primas e uma quantidade expressiva de clássicos. E pelo menos duas dessas quinze canções, “Luar do Sertão” (de Catulo da Paixão Cearense) e “Folia de Reis” (de Bariani Ortencio), pertencem já a outra categoria: a da oração. Realmente, “coisa mais bela neste mundo não existe.”

Embora consenso não seja unanimidade, segue, portanto, na voz de intérpretes de primeira (a única exceção é o lindíssimo solo acordeônico de Zé Bettio), um pequeno tributo aos mestres da música sertaneja.

Luar do Sertão

http://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/1.mp3 Intérprete: Milton Nascimento

Composição: Catulo da Paixão Cearense

Meu Velho Pai http://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/8.mp3 Intérprete: Carmen Silva

Composição: Léo Canhoto

Tristeza do Jeca http://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/5.mp3 Intérprete: Tonico e Tinoco

Composição: Angelino de Oliveira

Até o Sol Raiar http://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/2.mp3 Intérprete: Zé Béttio

Composição: Roberto Stanganelli e Francisco Barreto

Menino da Gaita http://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/3.mp3 Intérprete: Sérgio Reis

Adaptação: Sérgio Reis

Chico Mineiro http://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/4.mp3 Intérprete: Sérgio Reis

Composição: Tonico e Tinoco

Meu Reino Encantado http://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/6.mp3 Intérprete: Daniel

Composição: Valdemar Reis

A Sementinha http://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/7.mp3 Intérprete: Lourenço e Lourival

Composição: Dino Franco e Itapuã

Rolinha Cabocla http://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/9.mp3 Intérprete: Tião Carreiro e Pardinho

Composição: Raul Torres e João Pacífico

Lá Onde eu Moro http://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/11.mp3 Intérprete: Tião Carreiro e Pardinho

Composição: Luiz de Castro e Tião Carreiro

Folia de Reis http://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/12.mp3 Intérprete: João Mariano e Pardalzinho

Composição: Waldomiro Bariani Ortencio

Vide Vida Marvada http://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/13.mp3 Intérprete: Rolando Boldrin

Composição: Rolando Boldrin

Cafezal em Flor http://www.revistabula.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/14.mp3 Intérprete: Cascatinha e Inhana

Composição: Luiz Carlos Paraná