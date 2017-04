Os maiores craques da história do futebol, depois de Biro-Biro

Maradona

Falar de craque é falar de Maradona. Trata-se do segundo melhor jogador da Argentina, depois de Di Stéfano. Grande driblador, fazia gols de todos os tipos, com os pés, com as mãos, com os pés dos outros, com a boca, com o Boca e com o nariz. Preferia usar a perna esquerda, o que explica sua tatuagem de Che Guevara. Mas foi um técnico ainda melhor do que atleta. Na Copa de 2010, treinando a seleção argentina, sofreu uma vergonhosa eliminação nas quartas-de-final e mesmo assim foi festejado ao retornar para casa. É muito amor!