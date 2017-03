50 frases para lembrar os cinco anos sem Millôr Fernandes

Em 27 de março de 2012, quando Millôr Fernandes voltou para seu planeta, o que para gente comum é “morrer”, alguns veículos da imprensa se apressaram em desmentir que, ao contrário do que muitos acreditavam, Millôr não inventou o frescobol, célebre esporte praticado nas praias do Rio de Janeiro, também conhecido como ping-pong de sunga e sem mesa (por isso sem ping nem pong). Trata-se de uma inverdade! Qualquer pessoa relativamente informada sabe que Millôr não apenas inventou o frescobol como também inventou o avião, o relógio de pulso e o Paulo Francis. Mas como dizia o próprio mestre Millôr: “Antigamente a internet era risonha e franca”. Não mais. Porém, a incorruptível Revista Bula, munida de seu inabalável senso de justiça, por ocasião do quinto aniversário do passamento de Millôr, recupera cinquenta de suas mais geniais e geniosas frases. É a nossa humilde homenagem a Millôr, que sabiamente declarou: “Quando eu morrer, só acreditarei na sinceridade de uma homenagem: o agente funerário não cobrar o enterro”. Concordamos plenamente.

Eu também não sou um homem livre. Mas muito poucos estiveram tão perto.

O homem é um animal inviável.

O comunismo é uma espécie de alfaiate que quanto a roupa não fica boa faz alterações no cliente.

Isso sim é um congresso eficiente! Ele mesmo rouba, ele mesmo investiga e ele mesmo absolve.

O acaso é uma besteira de Deus.

O otimista não sabe o que o espera.

Às vezes você está discutindo com um imbecil… e ele também.

Eu sei sempre do que é que estou falando. Tirando isso não sei mais nada.

Toda lei é boa desde que seja usada legalmente.

Beber é mal. Mas é muito bom.

Nunca conheci ninguém podre de rico. Mas já vi milhares de pessoas podres de podre.

O Brasil está dividido entre os abertamente cínicos e os que não conseguem se conter.

Idade da razão é quando a gente faz as maiores besteiras sem ficar preocupado.

Nesse ritmo de incompetência as civilizações tropicais vão acabar morrendo de frio.

Canalhas melhoram com o passar do tempo (ficam mais canalhas.)

O ovo frito de hoje anula o galeto de amanhã.

O Brasil está cada vez mais cheio de ‘pobremas’.

No Brasil o otimista dorme com medo de acordar pessimista.

Brasil; um filme pornô com trilha de Bossa Nova.

O Brasil é realmente muito amplo e luxuoso. O serviço é que é péssimo.

E no oitavo dia Deus fez o Milagre Brasileiro: um país todo de jogadores e técnicos de futebol.

A diferença fundamental entre Direita e Esquerda é que a Direita acredita cegamente em tudo que lhe ensinaram, e a Esquerda acredita cegamente em tudo que ensina.

Essa gente que fala o tempo todo contra a corrupção está apenas cuspindo no prato em que não comeu.

Mordomia é ter tudo que o dinheiro — do contribuinte — pode comprar.

Além de corrupto sou cleptomaníaco.

Eu não subi até aqui pra ser incorruptível.

Todas as generalizações estão erradas menos esta.

Não perdi a memória. Só não lembro onde botei.

Chama-se de herói o cara que não teve tempo de fugir.

As mulheres são mais irritáveis porque os homens são mais irritantes.

Os pássaros voam porque não têm ideologia.

A alma enruga antes da pele.

Um homem é adulto no dia em que começa a gastar mais do que ganha.

Pessoa Física é como se chama o homem comum quando é achacado pela Receita Federal.

Antigamente os animais falavam. Hoje escrevem.

O mal da cultura é que ela amplia gigantescamente a nossa ignorância.

Quando começou a comprar almas, o diabo inventou a sociedade de consumo.

Relógio — aparelho movido a infinito.

Ainda está pra nascer o erudito que se contenha em saber só o que sabe.

Não desespere, amigo, com isso tudo. A ciência prova: até piolho tem piolho.

A verdade é que, nesse mundo cheio de feministas agressivas e gays reivindicantes, eu sou um mero homem.

Não há pessoa mais chata do que você mesmo. Fuja da solidão.

Calúnia na internet a gente tem que espalhar logo, porque sempre é mentira.

De todas as taras sexuais, não existe nenhuma mais estranha do que a abstinência.

Anatomia é uma coisa que os homens também têm, mas que, nas mulheres, fica muito melhor.

Chama-se de criança precoce aquela que nasce antes dos pais casarem.

Pileque foi um matemático grego que descobriu que a terra gira.

Equidistância é você estar perto de todos os lugares ao mesmo tempo.

E, no fim, o decapitado se casa com a perneta. Realmente — uma história sem pé nem cabeça.