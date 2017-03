Para se levantar, primeiro é preciso cair

Conversando com um amigo que me contava suas histórias de perdas e desolações, lembrei-me da narrativa de “O Lobo da Estepe”, de Hermann Hesse, em que seu personagem Harry perambulava perdido por aí, descontente consigo e com sua própria vida. Lembrei-me também de quando, certa vez, eu caminhava à beira do abismo. Se permanecesse perambulando pela vida, como quem anda na corda bamba, continuaria carregando as dores e as culpas por ser eu mesma.

Meu amigo dizia sentir um vazio, e esta sensação gerava uma dor insuportável: de algum lugar obscuro, vinha o choro, o medo e a angústia. A estranheza dele em relação ao mundo (sensação que eu mesma experimentei naquelas vezes em que andava indecisa à beira do abismo) é parecida com o que sentia o narrador do romance de Hesse. Há um constante mal-estar pela inadequação de nosso ser à sociedade, à superficialidade, à generalização e à vulgarização da vida e dos valores. Não nos adaptamos à mesmice, ao desapego fácil e à estupidez humana. “Um lobo da estepe, perdido em meio à gente, à cidade e à vida do rebanho (…), seu tímido isolamento, sua natureza selvagem, sua inquietude.”

Apesar de nunca querer morrer de verdade, sonhávamos com a morte do sofrimento. Queríamos matar aquilo que nos doía: um remorso, um pavor, uma ausência. Entretanto, nos cantos mais sutis da alma, sempre houve uma espécie de clamor pela existência. Morte e vida eram a fúria e a calma de um animal que nos habitava.

Hesse escreveu uma nota sobre o seu romance: “O livro trata, sem dúvida alguma, de sofrimentos e necessidades, mas mesmo assim não é o livro de um homem em desespero, mas o de um homem que crê”. É que o sofrimento traz uma nova ideia do que é infelicidade para quem carrega um animal feroz dentro de si. Quando passamos a compreender a própria solidão, paramos de buscar a felicidade plena. Assim, recebemos com alegria o que nos chega: um bilhete inesperado, um beijo roubado ou um sorriso despretensioso. Então, um dia, descompassados e felizes, achamos graça quando dançamos sozinhos no meio da sala. É o prazer de fazer “adormecer o lobo da estepe, tornando-o dócil”.

Foi assim que meu amigo olhou para o lobo. Ele aprendeu a ouvir o uivo do desespero e libertar o “animal extraviado que não encontra abrigo nem ar nem alimento num mundo que lhe é estranho e incompreensível”.

Essa tem sido a jornada pelo caminho à beira de nós mesmos: entre o buraco da morte e o covil da vida. Feras que somos, aprendemos a deixar fluir o que vem de dentro. Humanos, oferecemos a cara aos tapas da existência porque coragem só existe para os que têm medo. E o que nos resta é “viver e aprender a rir”, até que o mundo que não nos entende comece a fazer algum sentido.