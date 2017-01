Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria: faça amor sem moderação

Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria: viva mais. Ame mais, perdoe mais, beije mais. Solte as suas gargalhadas, ligue para um amigo, abrace com vontade, segure firme outras mãos, olhe nos olhos. Escute. Cante. Veja além do horizonte. Faça a diferença em outras vidas. Doe comida, brinquedo, abrigo. Doe o seu tempo. Para viver não basta respirar, é preciso fazer com que o mundo a sua volta respire também.

Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria: tenha paciência. Tudo acontece quando tem que acontecer e não quando você quer que aconteça. Nós não dominamos nada senão nós mesmos — e muitas vezes nem isso. Controle a sua ansiedade, tenha serenidade. Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria: medite. Respire. Tente esvaziar aos poucos todos os pensamentos, até que você consiga se desobstruir. Aspire. Pense no que te faz feliz, atraia bons sentimentos e sensações. Inspire. Alimente-se de bondade, de generosidade, da real felicidade. Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria: seja grato. A gratidão é uma prova de amor. Ame aquele que te deu amor. Agradeça, e não perca a memória.

Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria: seja positivo. Priorize as soluções e não os problemas. Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria: não guarde mágoas. Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria: se conheça e conheça os seus limites. Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria: dê o seu melhor. Sempre. Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria: transmita confiança. Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria: perceba os sinais da vida. Não insista quando o seu coração se fechar. Persista quando o seu coração pedir. Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria; não dê ouvidos aos maldizeres. Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria: seja gentil. Dê bom-dia, sorria, cumprimente, agradeça, retribua. Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria: faça caridade. Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria: não se culpe, nem culpe ninguém. A culpa não nos leva a lugar algum. Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria: tenha fé. Uma pessoa sem fé é como um barco sem condutor.

Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria: use filtro solar — mas essa você já sabia! Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria: faça pelo menos um amigo. Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria: mexa-se. Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria: ande descalço. Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria: aprenda a tocar algum instrumento musical. Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria: dance uma música lenta bem agarradinho (tem muita gente que nunca viveu isso!). Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria: paquere. As pessoas não flertam mais. Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria: aprecie um bom vinho com alguém de quem você goste.

Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria: divirta-se, faça graça com as desgraças da vida, conte piadas, tenha bom humor, seja leve! Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria: pense, reflita, mas também arrisque. Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria: faça uma lista de desejos e comece a realizar os mais simples. Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria: cante Faroeste Caboclo do princípio ao fim! Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria: tente entender uma letra de Caetano Veloso. Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria: faça amor. Tenha arrepios. Sinta prazer sem nenhuma moderação.

Se eu pudesse te dar um conselho eu diria que conselho não se dá. Diria que quem escreve um conto aumenta um ponto. Diria para fazer o que eu falo, e não o que eu faço. Diria também para você não me dar ouvidos. E depois que eu dissesse tudo isso, eu diria tudo outra vez, de trás para frente. Faça amor, eu diria. Ah, se eu pudesse te dar um conselho…