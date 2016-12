Por que os pombos borram nas pessoas?

Porque não damos mais asas aos sonhos. Porque quebramos um átomo, mas remendamos ciclos viciosos. Porque tratamos o dinheiro com mais respeito que ele merece. A vida não aceita desaforos, companheiros. Porque pagamos propinas. Porque fazemos sexo com meninas. Porque não criamos os filhos para serem diferentes de nós. Porque abandonamos os velhos agonizando nos redemoinhos da saudade e da memória. Porque subestimamos os benefícios da solidão. Porque torturamos. Porque, muitas vezes, nem parecemos humanos. Os pombos nos confundem com os monumentos. Porque queremos dominar o mundo, apesar da falta de autocontrole. Porque não fazemos revoluções interiores. Porque não podem nos atirar milho, então, atiram-nos merda. As cloacas têm razão: na maior parte do tempo, estamos cagando e andando para o sofrimento alheio. Porque comemoramos golpes bem sucedidos. Porque somos viciados em conchavos. Porque mutilamos pessoas com as palavras. Porque achamos o trabalho um martírio. Porque não aposentamos rancores. Porque dirigimos as nossas vidas como se estivéssemos bêbados. Porque semeamos minas ao invés de flores. Porque não toleramos as diferenças. Porque os homens são todos iguais, ou seja, a gente se acha. Porque, aos olhos dos pombos, não passamos de estátuas que se movem. Porque perdemos noites de sono odiando alguém. Porque dizimamos florestas. Porque capturamos passarinhos. Porque um verão inteiro não nos faz andorinhas. Porque lotamos os templos em transes coletivos de ignorância e fé. Porque apoiamos a construção de mais muros. Porque a nossa falta de humanismo viola as fronteiras. Porque dizimamos alvos civis. Porque não damos trégua a Cruz Vermelha. Porque estupramos as mulheres. Porque fodemos com as boas intenções. Porque fraudamos concursos. Porque desviamos os cursos dos rios. Porque sonhamos em comprar uma ilha só pra gente. Porque estamos cercados de lágrimas por todos os lados, num verdadeiro mar de hostilidade. Porque elegemos os piores homens para legislar pelo país. Porque compramos brigas. Porque vendemos sentenças judiciais. Porque cometemos injustiças terríveis e mesmo assim vamos dormir com a consciência limpa. Porque nunca mais lemos o Poema Sujo de Ferreira Gullar. Porque furamos filas e veias jugulares. A gente mesmo não se aguenta. Porque abandonamos a dignidade pelo caminho, ao longo do qual vai caindo, aos pedaços, leprosa. Porque sonegamos impostos, abraços e rosas. É impreciso o amar. Acho que é porque somos os piores amigos que um cão poderia ter. Ah… Se eles voassem estaríamos fodidos.