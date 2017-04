Os 10 melhores poemas de Cecília Meireles

Pedimos aos leitores e colaboradores que apontassem os poemas mais significativos de Cecília Meireles — uma das mais importantes vozes líricas da literatura em língua portuguesa e primeira voz feminina de grande expressão da literatura brasileira.

Cecília nasceu no Rio de Janeiro em 1901. Órfã de pai e de mãe, foi educada pela avó materna, que exerceu forte influência sobre a sua formação. Escreveria mais tarde: “Nasci aqui mesmo no Rio de Janeiro, três meses depois da morte de meu pai, e perdi minha mãe antes dos três anos. Essas e outras mortes ocorridas na família acarretaram muitos contratempos materiais, mas, ao mesmo tempo, me deram, desde pequenina, uma tal intimidade com a Morte que docemente aprendi essas relações entre o Efêmero e o Eterno. Minha infância de menina sozinha deu-me duas coisas que parecem negativas, e foram sempre positivas para mim: silêncio e solidão. Essa foi sempre a área de minha vida. Área mágica, onde os caleidoscópios inventaram fabulosos mundos geométricos, onde os relógios revelaram o segredo do seu mecanismo, e as bonecas o jogo do seu olhar. Mais tarde foi nessa área que os livros se abriram, e deixaram sair suas realidades e seus sonhos, em combinação tão harmoniosa que até hoje não compreendo como se possa estabelecer uma separação entre esses dois tempos de vida, unidos como os fios de um pano. (…) Vovó era uma criatura extraordinária. Extremamente religiosa, rezava todos os dias. E eu perguntava: ‘Por quem você está rezando?’ ‘Por todas as pessoas que sofrem’. Era assim. Rezava mesmo pelos desconhecidos. A dignidade, a elevação espiritual de minha avó influíram muito na minha maneira de sentir os seres e a vida”.

Sua estreia literária aconteceu em 1919 com o livro “Espectros”, reunião de sonetos escritos a partir de 1915. Sua obra mais conhecida é o épico “Romanceiro da Inconfidência”, de 1953. Embora cronologicamente vinculada a segunda fase do modernismo brasileiro, sua obra poética traz influências simbolistas, românticas barrocas e parnasianas, destacam-se: “Nunca Mais” (1923), “Poema dos Poemas” (1923), “Baladas para El-Rei” (1925), “Viagem” (1939), “Vaga Música” (1942), “Mar Absoluto e Outros Poemas” (1945), “Retrato Natural” (1949), “Doze Noturnos da Holanda” (1952), “Poemas Escritos na Índia” (1950), “Metal Rosicler” (1960), “Solombra”(1963). Sobre ela escreveu o crítico Paulo Rónai: “Considero o lirismo de Cecília Meireles o mais elevado da moderna poesia de língua portuguesa. Nenhum outro poeta iguala o seu desprendimento, a sua fluidez, o seu poder transfigurador, a sua simplicidade e seu preciosismo, porque Cecília, só ela, se acerca da nossa poesia primitiva e do nosso lirismo espontâneo. A poesia de Cecília Meireles é uma das mais puras, belas e válidas manifestações da literatura contemporânea”.

Cecília Meireles morreu de câncer, em 9 de novembro de 1964, dois dias depois de completar 63 anos. Os poemas publicados nesta seleção fazem parte do livro “Cecília Meireles — Poesia Completa”, editora Nova Fronteira.

Motivo Eu canto porque o instante existe

e a minha vida está completa.

Não sou alegre nem sou triste:

sou poeta. Irmão das coisas fugidias,

não sinto gozo nem tormento.

Atravesso noites e dias

no vento. Se desmorono ou se edifico,

se permaneço ou me desfaço,

— não sei, não sei. Não sei se fico

ou passo. Sei que canto. E a canção é tudo.

Tem sangue eterno a asa ritmada.

E um dia sei que estarei mudo:

— mais nada.

Retrato Eu não tinha este rosto de hoje,

Assim calmo, assim triste, assim magro,

Nem estes olhos tão vazios,

Nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força,

Tão paradas e frias e mortas;

Eu não tinha este coração

Que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança,

Tão simples, tão certa, tão fácil:

— Em que espelho ficou perdida

a minha face?

Cenário Passei por essas plácidas colinas

e vi das nuvens, silencioso, o gado

pascer nas solidões esmeraldinas. Largos rios de corpo sossegado

dormiam sobre a tarde, imensamente,

— e eram sonhos sem fim, de cada lado. Entre nuvens, colinas e torrente,

uma angústia de amor estremecia

a deserta amplidão na minha frente. Que vento, que cavalo, que bravia

saudade me arrastava a esse deserto,

me obrigava a adorar o que sofria? Passei por entre as grotas negras, perto

dos arroios fanados, do cascalho

cujo ouro já foi todo descoberto. As mesmas salas deram-me agasalho

onde a face brilhou de homens antigos,

iluminada por aflito orvalho. De coração votado a iguais perigos

vivendo as mesmas dores e esperanças,

a voz ouvi de amigos e inimigos Vencendo o tempo, fértil em mudanças,

conversei com doçura as mesmas fontes,

e vi serem comuns nossas lembranças. Da brenha tenebrosa aos curvos montes,

do quebrado almocafre aos anjos de ouro

que o céu sustêm nos longos horizontes, tudo me fala e entende do tesouro

arrancado a estas Minas enganosas,

com sangue sobre a espada, a cruz e o louro. Tudo me fala e entendo: escuto as rosas

e os girassóis destes jardins, que um dia

foram terras e areias dolorosas, por onde o passo da ambição rugia;

por onde se arrastava, esquartejado,

o mártir sem direito de agonia. Escuto os alicerces que o passado

tingiu de incêndio: a voz dessas ruínas

de muros de ouro em fogo evaporado. Altas capelas cantam-me divinas

fábulas. Torres, santos e cruzeiros

apontam-me altitudes e neblinas. Ó pontes sobre os córregos! ó vasta

desolação de ermas, estéreis serras

que o sol frequenta e a ventania gasta! Armado pó que finge eternidade,

lavra imagens de santos e profetas

cuja voz silenciosa nos persuade. E recompunha as coisas incompletas:

figuras inocentes, vis, atrozes,

vigários, coronéis, ministros, poetas. Retrocedem os tempos tão velozes

que ultramarinos árcades pastores

falam de Ninfas e Metamorfoses. E percebo os suspiros dos amores

quando por esses prados florescentes

se ergueram duros punhos agressores. Aqui tiniram ferros de correntes;

pisaram por ali tristes cavalos.

E enamorados olhos refulgentes — parado o coração por escutá-los

prantearam nesse pânico de auroras

densas de brumas e gementes galos. Isabéis, Dorotéias, Heliodoras,

ao longo desses vales, desses rios,

viram as suas mais douradas horas em vasto furacão de desvarios

vacilar como em caules de altas velas

cálida luz de trêmulos pavios. Minha sorte se inclina junto àquelas

vagas sombras da triste madrugada,

fluidos perfis de donas e donzelas. Tudo em redor é tanta coisa e é nada:

Nise, Anarda, Marília… — quem procuro?

Quem responde a essa póstuma chamada? Que mensageiro chega, humilde e obscuro?

Que cartas se abrem? Quem reza ou pragueja?

Quem foge? Entre que sombras me aventuro? Quem soube cada santo em cada igreja?

A memória é também pálida e morta

sobre a qual nosso amor saudoso adeja. O passado não abre a sua porta

e não pode entender a nossa pena.

Mas, nos campos sem fim que o sonho corta, vejo uma forma no ar subir serena:

vaga forma, do tempo desprendida.

É a mão do Alferes, que de longe acena. Eloquência da simples despedida:

“Adeus! que trabalhar vou para todos!…”

(Esse adeus estremece a minha vida.)

Lua adversa Tenho fases, como a lua

Fases de andar escondida,

fases de vir para a rua…

Perdição da minha vida!

Perdição da vida minha!

Tenho fases de ser tua,

tenho outras de ser sozinha. Fases que vão e que vêm,

no secreto calendário

que um astrólogo arbitrário

inventou para meu uso. E roda a melancolia

seu interminável fuso!

Não me encontro com ninguém

(tenho fases, como a lua…)

No dia de alguém ser meu

não é dia de eu ser sua…

E, quando chega esse dia,

o outro desapareceu…

Nadador O que me encanta é a linha alada

das tuas espáduas, e a curva

que descreves, pássaro da água! É a tua fina, ágil cintura,

e esse adeus da tua garganta

para cemitérios de espuma! É a despedida, que me encanta,

quando te desprendes ao vento,

fiel à queda, rápida e branda E apenas por estar prevendo,

longe, na eternidade da água,

sobreviver teu movimento…

Recado aos amigos distantes Meus companheiros amados,

não vos espero nem chamo:

porque vou para outros lados.

Mas é certo que vos amo. Nem sempre os que estão mais perto

fazem melhor companhia.

Mesmo com sol encoberto,

todos sabem quando é dia. Pelo vosso campo imenso,

vou cortando meus atalhos.

Por vosso amor é que penso

e me dou tantos trabalhos. Não condeneis, por enquanto,

minha rebelde maneira.

Para libertar-me tanto,

fico vossa prisioneira. Por mais que longe pareça,

ides na minha lembrança,

ides na minha cabeça,

valeis a minha Esperança.

Este é o lenço Este é o lenço de Marília,

pelas suas mãos lavrado,

nem a ouro nem a prata,

somente a ponto cruzado.

Este é o lenço de Marília

para o Amado. Em cada ponta, um raminho,

preso num laço encarnado;

no meio, um cesto de flores,

por dois pombos transportado.

Não flores de amor-perfeito,

mas de malogrado! Este é o lenço de Marília:

bem vereis que está manchado:

será do tempo perdido?

será do tempo passado?

Pela ferrugem das horas?

ou por molhado

em águas de algum arroio

singularmente salgado? Finos azuis e vermelhos

do largo lenço quadrado,

— quem pintou nuvens tão negras

neste pano delicado,

sem dó de flores e de asas

nem do seu recado? Este é o lenço de Marília,

por vento de amor mandado.

Para viver de suspiros

foi pela sorte fadado:

breves suspiros de amante,

— longos, de degredado! Este é o lenço de Marília

nele vereis retratado

o destino dos amores

por um lenço atravessado:

que o lenço para os adeuses

e o pranto foi inventado. Olhai os ramos de flores

de cada lado!

E os tristes pombos, no meio,

com o seu cestinho parado

sobre o tempo, sobre as nuvens

do mau fado! Onde está Marília, a bela?

E Dirceu, com a lira e o gado?

As altas montanhas duras,

letra a letra, têm contado

sua história aos ternos rios,

que em ouro a têm soletrado… E as fontes de longe miram

as janelas do sobrado. Este é o lenço de Marília

para o Amado. Eis o que resta dos sonhos:

um lenço deixado. Pombos e flores, presentes.

Mas o resto, arrebatado. Caiu a folha das árvores,

muita chuva tem gastado

pedras onde houvera lágrimas.

Tudo está mudado. Este é o lenço de Marília

como foi bordado.

Só nuvens, só muitas nuvens

vêm pousando, têm pousado

entre os desenhos tão finos

de azul e encarnado.

Conta já século e meio

de guardado. Que amores como este lenço

têm durado,

se este mesmo está durando?

mais que o amor representado?

Segundo motivo da rosa Por mais que te celebre, não me escutas,

embora em forma e nácar te assemelhes

à concha soante, à musical orelha

que grava o mar nas íntimas volutas. Deponho-te em cristal, defronte a espelhos,

sem eco de cisternas ou de grutas…

Ausências e cegueiras absolutas

ofereces às vespas e às abelhas. E a quem te adora, ó surda e silenciosa,

e cega e bela e interminável rosa,

que em tempo e aroma e verso te transmutas! Sem terra nem estrelas brilhas, presa

a meu sonho, insensível à beleza

que és e não sabes, porque não me escutas…

Romance XXI ou das ideias A vastidão desses campos.

A alta muralha das serras.

As lavras inchadas de ouro.

Os diamantes entre as pedras.

Negros, índios e mulatos.

Almocrafes e gamelas. Os rios todos virados.

Toda revirada, a terra.

Capitães, governadores,

padres intendentes, poetas.

Carros, liteiras douradas,

cavalos de crina aberta.

A água a transbordar das fontes.

Altares cheios de velas.

Cavalhadas. Luminárias.

Sinos, procissões, promessas.

Anjos e santos nascendo

em mãos de gangrena e lepra.

Finas músicas broslando

as alfaias das capelas.

Todos os sonhos barrocos

deslizando pelas pedras.

Pátios de seixos. Escadas.

Boticas. Pontes. Conversas.

Gente que chega e que passa.

E as ideias. Amplas casas. Longos muros.

Vida de sombras inquietas.

Pelos cantos da alcovas,

histerias de donzelas.

Lamparinas, oratórios,

bálsamos, pílulas, rezas.

Orgulhosos sobrenomes.

Intrincada parentela.

No batuque das mulatas,

a prosápia degenera:

pelas portas dos fidalgos,

na lã das noites secretas,

meninos recém-nascidos

como mendigos esperam.

Bastardias. Desavenças.

Emboscadas pela treva.

Sesmarias, salteadores.

Emaranhadas invejas.

O clero. A nobreza. O povo.

E as ideias. E as mobílias de cabiúna.

E as cortinas amarelas.

Dom José. Dona Maria.

Fogos. Mascaradas. Festas.

Nascimentos. Batizados.

Palavras que se interpretam

nos discursos, nas saúdes…

Visitas. Sermões de exéquias.

Os estudantes que partem.

Os doutores que regressam.

(Em redor das grandes luzes,

há sempre sombras perversas.

Sinistros corvos espreitam

pelas douradas janelas.)

E há mocidade! E há prestígio.

E as ideias. As esposas preguiçosas

na rede embalando as sestas.

Negras de peitos robustos

que os claros meninos cevam.

Arapongas, papagaios,

passarinhos da floresta.

Essa lassidão do tempo

entre imbaúbas, quaresmas,

cana, milho, bananeiras

e a brisa que o riacho encrespa.

Os rumores familiares

que a lenta vida atravessam:

elefantíase; partos;

sarna; torceduras; quedas;

sezões; picadas de cobras;

sarampos e erisipelas…

Candombeiros. Feiticeiros.

Unguentos. Emplastos. Ervas.

Senzalas. Tronco. Chibata.

Congos. Angolas. Benguelas.

Ó imenso tumulto humano!

E as ideias. Banquetes. Gamão. Notícias.

Livros. Gazetas. Querelas.

Alvarás. Decretos. Cartas.

A Europa a ferver em guerras.

Portugal todo de luto:

triste Rainha o governa!

Ouro! Ouro! Pedem mais ouro!

E sugestões indiscretas:

Tão longe o trono se encontra!

Quem no Brasil o tivera!

Ah, se Dom José II

põe a coroa na testa!

Uns poucos de americanos,

por umas praias desertas,

já libertaram seu povo

da prepotente Inglaterra!

Washington. Jefferson. Franklin.

(Palpita a noite, repleta

de fantasmas, de presságios…)

E as ideias. Doces invenções da Arcádia!

Delicada primavera:

pastoras, sonetos, liras,

— entre as ameaças austeras

de mais impostos e taxas

que uns protelam e outros negam.

Casamentos impossíveis.

Calúnias. Sátiras. Essa

paixão da mediocridade

que na sombra se exaspera.

E os versos de asas douradas,

que amor trazem e amor levam…

Anarda. Nise. Marília…

As verdades e as quimeras.

Outras leis, outras pessoas.

Novo mundo que começa.

Nova raça. Outro destino.

Planos de melhores eras.

E os inimigos atentos,

que, de olhos sinistros, velam.

E os aleives. E as denúncias.

E as ideias.