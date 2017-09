100 razões pelas quais as mulheres broxam!

“Mau hálito, fedor, chulé, dor de barriga, menstruação, cabelo no bico do peito.” É possível existir algo mais broxante que isso? Pode apostar que sim! Jacques Fux, nosso colaborador na Revista Bula, é autor do livro “Brochadas — Confissões Sexuais de Um Jovem Escritor”. Divertidamente, Jacques “brochou” com o seu “imaginário-fictício-real” contando o que o fez — e talvez ainda o faça — broxar. No duro, nós sabemos que os homens broxam mesmo. Mas mulher também broxa, e a gente broxa muito mais do que vocês imaginam. Broxamos sem nem ao menos ter chegado lá…

Mulher broxa com cheiro de macho: aquela mistura de cecê, suor e cueca vencida. Mulher broxa com homem bêbado e bafo de cachaça. Mulher broxa com barba que deixa o rosto com o efeito de “peeling” por três dias. Mulher broxa com pé sujo, unha grande, unha preta, unha com micose. Mulher broxa com mãos calejadas e pés rachados. Mulher broxa com cabelo seboso e pele oleosa. Mulher broxa com dentes sujos. Mulher broxa com pelos que insistem em sair pelo nariz e pelas orelhas. Mulher broxa com homem muito peludo e homem todo depilado.

Mulher broxa com o narciso, que só funciona diante do espelho. Mulher broxa com homem que conversa olhando para os próprios músculos. Mulher broxa com homem sensível demais, carinhoso demais, pegajoso demais. Mulher broxa com homem bronco demais, bruto demais, selvagem demais. Mulher broxa com homem fofo, que fala no diminutivo, com voz de bebê. Mulher broxa quando ele xinga e quando ele não xinga. Mulher broxa com homem que lhe falta ao respeito. Mulher broxa com homem calado e com homem que não para de falar. Mulher broxa com os depressivos, os dependentes e os carentes. Mulher broxa com erros de português. Mulher broxa com aqueles que só falam da ex.

Mulher broxa quando ele peida sem cerimônia. Mulher broxa quando ele arrota alto, quando dá miniarrotos, quando engole o arroto, quando arrota de lado. Enfim, mulher broxa com todos os tipos de arroto. Mulher broxa quando o homem sai do banheiro e deixa um morto lá dentro, não dá descarga e ainda por cima deixa o papel virado para cima. Mulher broxa com tampa do vaso levantada e respingada, sabonete com pelo, restos de barba na pia. Mulher broxa com ronco. Mulher broxa com homem que fala cuspindo e de boca cheia. Mulher broxa com homem que sai para jantar e leva marmita fitness. Mulher broxa com homem mais vaidoso que ela, que não pode despentear o cabelo nem amassar a roupa. Mulher broxa quando ele fala muita gíria: tipo assim, top, já é, demorô. Mulher broxa quando o homem coça o saco e, toda vez que ele se apalpa, segura o tchan.

Mulher broxa quando o homem escarra e faz arremesso de cuspe, quando soa o nariz na rua ao estilo jogador de futebol. Mulher broxa com homem que não assume a idade e que acha que ainda é garotão (quem ele acha que engana?). Mulher broxa com homem que usa peruca e com o que pinta o cabelo. Nada mais broxante que um cabelo preto e um bigode branco. Mulher broxa com homem que está em festa junina o ano inteiro: só usa xadrez. Mulher broxa com homem que não abandona o estilo “ovos mexidos” — aquele que só usa calça apertadinha. Mulher broxa com homem que tem mão de alface. Pronto. Falei.

Mulher broxa quando ele acaba, levanta, e vai embora. Mulher broxa quando ela fica esperando por ele, quando ele esquece que marcou o encontro, quando ele não se lembra do aniversário. Mulher broxa quando ele não a procura no dia seguinte. Mulher broxa quando se sente a última opção de um sábado à noite. Mulher broxa quando ele prefere o futebol, os amigos, o violão, a academia, o livro, o cachorro, o celular, o travesseiro. Mulher broxa com homens que falam muito da mãe e da avó. Mulher broxa quando ele marca e não aparece; quando ele marca de novo e não vem; quando ele marca outra vez, promete que vai, mas nunca foi.

Mulher broxa com os machistas, os canalhas, os espertalhões, os desonestos, os egocêntricos, os mentirosos, os mesquinhos. Mulher broxa com homem que tira e põe a aliança o tempo todo. Mulher broxa com homem pão-duro, mão de vaca, que não compra nem bala no sinal de trânsito, que chora desconto na conta no motel. Mulher broxa quando é encoxada no trem, quando lhe passam a mão sem consentimento — justo a mão, que de boba não tem nada —, quando se sente um pedaço de carne exposta no açougue. Mulher broxa com cantadas chulas e com homem bagaceiro. Mulher broxa quando se sente coisa ao invés de gente, quando se sente barata, quando se sente usada e descartada. Mulher broxa quando se sente burra — e isso acontece frequentemente.

Mulher broxa com homem cheio de coisinha, nojinho, mimimi. Mulher broxa com homem que se acha, ainda mais quando ele não é lá essas coisas. Mulher broxa com homem que anda na frente. Mulher broxa com homem que faz piada e só ele ri. Mulher broxa quando o homem a irrita até ela perder as estribeiras e depois ainda fala que é culpa da TPM. Mulher broxa quando o homem não entende a TPM. Mulher broxa com tapinha nas costas. Mulher broxa com homem que pensa que ela é outro homem — sem comentários. Mulher broxa com homem que só fala de trabalho. Mulher broxa com homem que força a barra e não percebe quando a mulher não está a fim. Mulher broxa com homem que acha que as mulheres são todas iguais!