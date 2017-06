Os 10 melhores poemas de amor

Adultos

(Vladímir Maiakóvski)

Os adultos fazem negócios.

Têm rublos nos bolsos.

Quer amor? Pois não!

Ei-lo por cem rublos!

E eu, sem casa e sem teto,

com as mãos metidas nos bolsos rasgados,

vagava assombrado.

À noite

vestis os melhores trajes

e ides descansar sobre viúvas ou casadas.

A mim

Moscou me sufocava de abraços

com seus infinitos anéis de praças.

Nos corações, nos relógios

bate o pêndulo dos amantes.

Como se exaltam as duplas no leito do amor!

Eu, que sou a Praça da Paixão,

surpreendo o pulsar selvagem

do coração das capitais.

Desabotoado, o coração quase de fora,

abria-me ao sol e aos jatos de água.

Entrai com vossas paixões!

Galgai-me com vossos amores!

Doravante não sou mais dono de meu coração!

Nos demais — eu sei,

qualquer um o sabe —

O coração tem domicílio

no peito.

Comigo a anatomia ficou louca.

Sou todo coração —

em todas as partes palpita.

Oh! Quantas são as primaveras

em vinte anos acesas nesta fornalha!

Uma tal carga

acumulada

torna-se simplesmente insuportável.

Insuportável

não para o verso

de veras.