Os 10 melhores quadrinhos de super-heróis de todos os tempos

The Umbrella Academy — Texto de Gerard Way e arte de Gabriel Bá Esse quadrinho é surpreendente por muitos motivos. O principal deles é que o autor do texto é Gerard Way, cantor da bandinha emocore “My Chemical Romance” e que todo mundo acreditava ser uma espécie de Michel Teló que fala inglês. Surpreendentemente, Way se revelou um autor culto e inovador. Inspirado pela “Doom Patrol”, de Grant Morrison, ele inventou uma família disfuncional de super-heróis cheia de personagens cativantes, entre eles, Spaceboy, Number Five, the Horror e The White Violin. Em 1977, um evento desconhecido e inexplicável faz com que nasçam 43 bebês com superpoderes. A maioria das crianças morre, mas sete delas são adotadas por Richard Hargreeves, o Mr. Monocle, que as educa na The Umbrella Academy. Dezessete anos mais tarde, os “irmãos” se reúnem no velório de Mr. Monocle e descobrem que um deles se transformou em super-vilão. Imagine um filme dos “Vingadores” escrito e dirigido por Wes Craven. É isso. A arte é do brasileiro Gabriel Bá que, assim como O’Neil em “A Liga”, é quase um co-autor.