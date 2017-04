A obra completa de Frédéric Chopin para download gratuito

O Musopen, por meio do Kickstarter — o maior site de financiamento coletivo do mundo — vem disponibilizando para download a obra completa do polonês Frédéric Chopin, considerado um dos maiores compositores clássicos de todos os tempos. As gravações foram feitas por pianistas dos mais importantes conservatórios do mundo, entre eles: Christopher Harding, Edward Neeman, Maxim Anikushin, Ilya Friedberg e Kei Takumi.

Frédéric François Chopin, nasceu em Żelazowa Wola, Polônia, em 1 de março de 1810 e morreu em Paris, França, em17 de outubro de 1849, ao 39 anos, vítima de tuberculose. Toda a obra de Chopin tem o piano como peça chave. Suas composições são consideradas repertório essencial para o instrumento. Sobre ele escreveu Arthur Rubinstein: “Chopin fez uma revolução na música tradicional para piano e criou uma nova arte do teclado. Era um gênio de enlevo universal. Sua música conquista as mais distintas audiências. Quando as primeiras notas de Chopin soam por entre o salão de concerto, há um feliz suspiro de reconhecimento. Todos os homens e mulheres do mundo conhecem sua música. Eles amam isso. Eles são movidos por isso. No entanto, não é uma “música romântica”, no sentido byroniano. Não conta histórias ou quadros pintados. É expressiva e pessoal, mas ainda assim uma arte pura. Mesmo nesta era atômica abstrata, onde a emoção não está na moda, Chopin perdura. Sua música é a linguagem universal da comunicação humana. Quando eu toco Chopin, eu sei que falo diretamente para os corações das pessoas”.

Entre suas principais obras, destacam-se: “Noturno op. 9 n 2,” “Valsa op. 81 n1 — Grande Valsa Brilhante”, “Impromptu Op. 66 — Fantasie-Improptu”, “Estudo op 10 n 12, — Revolucionário”, “Tristesse op. 10 n 1”, “Prelúdio op. 28 n 15, da Gota d’Água”, “Poloneise op. 93” e “Mazurka op. op.7 n 1”. As obras estão disponíveis agrupadas ou individuais. O acervo ainda está sendo diponibilizado. Para fazer o download, basta clicar sobre os links.

Clique no link para acessar: Obras agrupadas

Clique no link para acessar: Obras individuais