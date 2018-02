Os 12 melhores vinhos chilenos

Todos os anos o prêmio Decanter World Wine Awords, considerada a maior e mais importante competição de vinhos do mundo, elege os melhores rótulos da bebida. Na última edição, realizada em 2017, mais de 17.200 vinhos oriundos de diversos países participaram da disputa. A França liderou as premiações, com 34 medalhas Platinum: Best in Show, a premiação máxima. No entanto, a América do Sul também foi bem representada. Um dos destaques foi o chileno Single Vineyard Chardonnay da vinícola Valdivieso, que também foi contemplado com o prêmio máximo. Além dele, outros 11 representantes do país levaram para casa medalhas na categoria Platinum. A Bula reuniu todos eles em uma lista.

1 — Single Vineyard Chardonnay, Valdivieso Único chileno contemplado com a premiação máxima, a Platinum Best in Show, o vinho é produzido na região de Leyda Valley. De sabor fresco e leve, o seu aroma lembra frutas vermelhas. Ele acompanha bem carnes temperadas e risotos.

2 — Erasmo Late Harvest Torontel, Viña La Reserva de Caliboro A bebida da Viña La Reserva de Caliboro, especializada em vinhos orgânicos, foi contemplada com a medalha Platinum. Intenso em aroma cítrico e com suaves notas florais no paladar, é um vinho elegante e revestido de acidez. Ideal para acompanhar carnes fortes e queijos.

3 — Syrah Aconcagua Costa, Viña Errazuriz Produzido na região de Aconcagua Valley, o vinho preserva a acidez natural das uvas. Tanto no aroma quanto no paladar predominam notas de frutas vermelhas. Fibroso e de refrescante acidez, acompanha bem carnes vermelhas.

4 — Arboleda Pinot Noir Um vinho delicado e agradável, no paladar apresenta notas florais e de frutas vermelhas silvestres. O vinho harmoniza bem com carnes de aves, risotos delicados e não muito temperados.

5 — Aresti Family Collection O vinho tinto composto de Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Petite Sirah e Petit Verdot, envelhece 18 meses em barricas de carvalho francês. O que lhe confere uma ótima textura. No paladar destacam-se notas de frutas vermelhas e negras.

6 — Balduzzi “B” Produzido na região de Maule, o vinho é envelhecido durante um ano em barricas de carvalho. Bastante encorpado, é generoso no paladar, mas com acabamento suave. Acompanha bem carnes vermelhas e queijos.

7 — Las Mercedes Singular Semillon, Bouchon O vinho branco é considerado o melhor Semillon do Chile. Ele é envelhecido em uma mescla de barricas francesas por um ano. No aroma predominam notas cítricas, junto a toques de pera. Já na boca, a acidez e o sabor frutado se destacam.

8 — Granito Semillon, J. Bouchon Produzido na região de Maule, o Granito Semillon é estruturado e equilibrado. No nariz apresenta aroma de limão maduro e pera, já no paladar predominam o frescor e a textura suave. Ideal para acompanhar sushi e carnes brancas.

9 — Miguel Torres Reserva Ancestral Old Vine Carignan-Cinsault-Pais, Marks e Spencer A bebida apresenta aroma de framboesa e Cassis. Além disso, possui um toque rústico e refrescante no paladar. Acompanha bem quiche de queijo, escalopes de filé mignon ao molho madeira com purê, penne ao basílico, galinhada, pizzas e queijos leves.

10 — Pérez Cruz Reserva Cabernet Sauvignon O vinho é considerado um típico Cabernet Sauvignon Maipo Valley, pois apresenta notas de frutas vermelhas no paladar e aroma seco e clássico. Ele é amadurecido durante um ano em barricas de carvalho francês. Harmoniza bem com massas e risotos.

11 — Undurraga T.H. Sauvignon Blanc Produzido em um pequeno vinhedo em Lo Abarca, na região de Vale do Maipo, a bebida é amadurecida em tanques de aço inox e barricas de carvalho. No paladar o sabor é fresco e vibrante, com notas cítricas e salinas. Acompanha bem peixes e frutos do mar.