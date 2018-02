Os 10 melhores filmes que estrearam no Brasil em 2018, até agora

Minha Amiga do Parque, Ana Katz



Liz é uma jovem mãe que cuida sozinha do filho enquanto o marido viaja constantemente a trabalho. Ela começa a frequentar uma praça, onde os pais costumam levar os filhos para brincar. No local ela conhece Rosa, com quem sente uma forte ligação. As duas se tornam cada vez mais próximas e passam a trocar confidências. No entanto, Liz descobre que a nova amiga esconde algumas mentiras, o que faz com que ela questione com quem realmente está lidando.