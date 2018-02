O canal do Youtube Callixtus reúne uma série de vídeos com músicas raras da era medieval. Ao todo são 111 vídeos com canções de importância histórica para a época, como o canto gregoriano “Deum Verum”, o canto bizantino “Segundo Povo” e o cântico dos Templários. Para ouvir as músicas, basta acessar o canal e clicar na opção “vídeos”, na qual é possível visualizar todo o acervo. De acordo com informações do canal, a playlist foi elaborada com o objetivo de informar as pessoas sobre os músicos e artistas medievais. Além disso, ela é dedicada a quem se interessa por músicas contemplativas, independente de religiões ou posicionamento religioso. Como o próprio nome indica, música medieval se refere à música típica da Idade Média, ou seja, entre os séculos 5 e 15.

Apesar de abordarem principalmente o sagrado, já que à época houve predominância do tema em todos os aspectos da vida humana na Europa, as músicas medievais também informam bastante sobre o mundo a sua volta. Por isso, além de uma aula de música, os vídeos podem ser considerados verdadeiras aulas de história — especialmente para aqueles que têm interesse em conhecer mais a fundo as culturas medievais.

Cliquei no link para ouvir: Do canto gregoriano ao bizantino: coleção reúne músicas raras da era medieval