15 livros que podem mudar uma vida, segundo Joan Didion

Na Pior em Paris e Londres (1933), de George Orwell

No final dos anos 1920, decidido a tornar-se escritor, o jovem Eric Arthur Blair resolve viver uma experiência pioneira: submeter-se à pobreza extrema e depois narrá-la. Em 1928, ele se instala em Paris com algumas economias e começa a dar aulas de inglês. No entanto, em pouco tempo perde os alunos e é roubado. Depois de experimentar a pobreza no país, ele radicaliza ainda mais a experiência e parte para a Inglaterra, onde passa a conviver com mendigos.