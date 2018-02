Os 10 melhores filmes de suspense disponíveis na Netflix

As Duas Faces de Um Crime (1996), Gregory Hoblit



Martin Vail é um advogado narcisista e arrogante, que adora estar sob os holofotes. Ele se oferece para defender um jovem de 19 anos chamado Aaron Stampler, principal suspeito do assassinato do arcebispo de Chicago Richard Rushman, com 78 facadas. Embora o garoto alegue inocência, o advogado não acredita. No entanto, alguns acontecimentos abalam todas as certezas que ele possui sobre o crime.