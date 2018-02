As 10 obras de arte mais caras de todos os tempos

1 — Salvator Mundi (1490), Leonardo da Vinci



A pintura “Salvator Mundi”, de Leonardo da Vinci, representa Jesus Cristo. Ela foi vendida em um leilão no fim de 2017 por 450 milhões de dólares, e alçou a primeira colocação do ranking de obras de arte mais caras da história. A tela foi recebida pelo museu do Louvre de Abu Dhabi, no entanto não houve confirmação de que a instituição foi a responsável pela compra. A identidade do comprador foi mantida em sigilo.