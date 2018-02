Nove séries que estreiam na Netflix em fevereiro

A Netflix decidiu ser generosa com as séries e filmes no mês de fevereiro. A plataforma lançou dezenas de temporadas de produções já conhecidas do público e, além disso, lançou algumas novidades que valem a pena serem conferidas. Você já viu aqui na Bula 15 filmes que chegam ao serviço de streaming neste mês. Agora, chegou a vez das séries. Selecionamos as novidades do mês que são dignas de maratona. Há títulos para todos os gostos, do drama à comédia – sem esquecer a ficção científica. Alguns destaques são a esperada “Altered Carbon” (2008); e as produções originais Netflix “Everything Sucks!” (2018) e “Juventus: Prima Squadra” (2018), que prometem ganhar o público com facilidade.

Altered Carbon (2018)

A série criada por Laeta Kalogridis é baseada em um livro homônimo de ficção científica do autor Richard K. Morgan. A trama é ambientada em um futuro distópico, quando um dispositivo é capaz de guardar a essência de uma pessoa e transferi-la para outros corpos. Com auxílio deste recurso, o protagonista Takeshi Kovacs desperta em um novo corpo após 250 anos de condenação pelos crimes que cometeu.

Seven Seconds (2017)

“Seven Seconds” é uma série de drama criminal desenvolvida por Veena Sud, que buscou inspiração no filme russo “The Major”. Em uma cidade dos Estados Unidos as tensões raciais crescem depois que um policial branco atropela um jovem negro. A promotora KJ Harper tenta fazer justiça para a comunidade negra, enquanto, do outro lado, o agente responsável pelo crime tenta lidar com a culpa.

Queer Eye (2018)

A produção original Netflix é uma nova versão do famoso reality show americano “Queer Eye for the Straight Guy”, televisionado pela emissora Bravo entre 2003 e 2007. Na nova versão, cinco amigos homossexuais, conhecidos como “The Fab Five”, tentam mudar o estilo de vida de pessoas que pedem por ajuda. Cada um deles utiliza a sua especialidade exclusiva para isso: design, gastronomia, cultura, cuidados pessoais e moda.

Everything Sucks! (2018), Ben York Jones e Michael Mohan

“Everything Sucks!” é ambientada nos anos 1990, a comédia dramática é centrada em dois grupos de nerds que cursam o ensino médio. Em certo momento, eles decidem se juntar para fazer um filme. Contudo, ao mesmo tempo em que tentam dar prosseguimento às gravações, eles precisam lidar com os problemas que os afligem principalmente na escola.

Re: Mind (2017)

A série “Re: Mind” é centrada em um grupo de onze alunas do ensino médio, que acordam em um lugar desconhecido. No local há uma grande mesa posta, aparentemente para o jantar. Sem ter qualquer ideia de como foram parar ali, a única certeza das estudantes é de que algo muito errado está acontecendo e que as suas vidas estão por um fio.

Riverdale (2016), Roberto Aguirre-Sacasa

Após uma perda, Archie começa a pensar mais seriamente sobre o seu futuro, e decide se tornar músico. Ele, então, inicia uma jornada em busca da sua grande aspiração profissional. No entanto, as dificuldades da nova carreira não são o único problema que o rapaz enfrenta. O aspirante a músico também é obrigado a lidar com um agitado triângulo amoroso, entre ele, Betty e Veronica.

As Crônicas de Frankenstein (2015), Barry Langford

Na trama britânica, a clássica história da escritora Mary Shelley ganha um novo ponto de vista. Dessa vez, quem observa os estranhos experimentos do Dr. Frankenstein – um cientista obcecado por recriar a vida a partir de cadáveres – é o detetive John Marlott. O policial é acionado para investigar alguns crimes cometidos em Londres no século 19, quando começa a seguir os rastros deixados pelo cientista.

Legion (2017), Noah Hawley

David Haller é um jovem diagnosticado com esquizofrenia que passou os últimos cinco anos em um hospital, e é internado mais uma vez. Ele se perde na rotina da instituição e passa o tempo em silêncio junto à amiga Lenny, viciada em drogas. Contudo, a rotina monótona do jovem muda com a chegada de uma nova paciente: Syd Barrett. Após uma experiência com a garota, David começa a descobrir que as vozes da sua cabeça podem não ser um caso de loucura.