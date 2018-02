15 filmes imperdíveis para assistir na Netflix em fevereiro

O ano de 2018 ainda está no começo, mas a Netflix já promoveu um verdadeiro festival de atualizações de seu catálogo. Para o mês de fevereiro, várias estreias ocorreram e outras tantas estão sendo esperadas. A Bula selecionou as melhores delas em uma lista, que contempla 15 filmes imperdíveis para assistir no serviço de streaming durante o mês do carnaval. Entre as novidades estão duas produções cinematográficas originais: “Perfeita pra Você” (2018), de Stephanie Laing; e “Fullmetal Alchemist” (2017), de Fumihiko Sori. Além delas, também há bons e velhos conhecidos do cinema disponíveis, com destaque para “A Garota Dinamarquesa” (2015), de Tom Hooper; “Guardiões da Galáxia” (2014), de James Gunn; e “Ilha do Medo” (2010), de Martin Scorsese.

Guardiões da Galáxia (2014), James Gunn Peter Quill foi abduzido da Terra quando ainda era criança. Adulto, ele se transforma em um aventureiro do espaço, que se torna presa de caçadores de recompensas depois de roubar uma esfera capaz de mudar os rumos do planeta. Para conseguir escapar, ele se alia a um grupo de quatro extraterrestres, que o ajudam a proteger o objeto e salvar a galáxia.

Corações de Ferro (2014), David Ayer Ambientando no fim da Segunda Guerra Mundial, o filme é centrado em um grupo de cinco soldados americanos encarregado de um ataque contra os nazistas na Alemanha. Apesar de estarem em menor número, os combatentes não ficam em desvantagem no que depender de seu líder, o implacável Wardaddy.

Ilha do Medo (2010), Martin Scorsese O ano é 1954, e Teddy Daniels investiga o sumiço de um paciente do Shutter Island Ashecliffe Hospital, em Boston, nos Estados Unidos. No entanto, ele descobre que o desaparecimento é o menor mistério que envolve o lugar. Utilizando métodos ilegais e antiéticos, médicos realizam experiências nos internos. Para piorar a situação, um furacão deixa a ilha sem comunicação, e vários pacientes conseguem escapar.

Joe (2013), David Gordon Green O ex-presidiário Joe Ransom é assombrado por seu passado. Para tentar afastar as más lembranças, ele se afoga na bebida e começa a gastar o tempo que resta de sobriedade trabalhando em uma madeireira. No local, ele conhece Gary, um jovem de 15 anos abusado pelo pai e que é responsável pelo sustento da família.

Foxcatcher — Uma História que Mudou o Mundo (2014), Bennett Miller Mark Schultz, um campeão olímpico de luta greco-romana, é treinado por seu irmão mais velho David, que também é uma lenda no esporte. No entanto, ele recebe uma proposta do milionário John du Pont, que oferece uma vaga em sua própria equipe. Atraído pelo salário, o atleta aceita a oferta. Contudo, a difícil personalidade de du Pont faz com que as coisas tomem um rumo inesperado.

Na Natureza Selvagem (2007), Sean Penn Christopher McCandless é um jovem recém-formado, que decide ir em busca de sua liberdade viajando pelos Estados Unidos. Durante a jornada pela Dakota do Sul, Arizona e Califórnia ele conhece pessoas que alteram completamente a sua visão de mundo. Depois de dois anos de estrada, ele decide partir para uma aventura ainda maior: uma viagem pelo Alasca.

99 Casas (2014), Ramin Bahrani Dennis Nash se muda para um hotel barato com a mãe e o filho pequeno depois de perder a hipoteca da casa. Desesperado para conseguir o lar de volta, ele aceita um trabalho com o agente imobiliário Rick Carver, o responsável pela sua perda financeira. A função de Dennis no novo emprego é expulsar outras pessoas de suas casas e desviar dinheiro do governo.

Sharknado 5: Voracidade Global (2017), Anthony C. Ferrante Quase todo o território dos Estados Unidos fica em ruínas depois de um “sharknado”, um tornado de tubarões. Em seguida, o estranho e mortal fenômeno começa a ameaçar o restante do globo. Fin Shepard, April Wexler e a bartender Nova unem as suas forças mais uma vez para tentar impedir que a catástrofe tome proporções nunca vistas.

Quando Nos Conhecemos (2018), Ari Sandel Noah tem um encontro perfeiro com Avery, a garota de seus sonhos. Ele se apaixona instantaneamente, mas a jovem o vê apenas como amigo. Nos próximos três anos ele remói a situação e tenta entender o que fez de errado. Inesperadamente, um dia ele tem a chance de viajar no tempo e tentar fazer com que as coisas sejam diferentes. Data da estreia: 9 de fevereiro.

Steve Jobs (2015), Danny Boyle O filme narra três momentos importantes da vida do empresário e inventor Steve Jobs. O primeiro é o lançamento do computador Macintosh, em 1984; seguido da criação da empresa NeXT; e, por fim, a introdução revolucionária do iMac. Além do campo profissional, o filme também aborda a vida pessoal de Jobs, como o conturbado relacionamento com a filha Lisa. Data da estreia: 13 de fevereiro

Perfeita pra Você (2018), Stephanie Laing O novo filme original Netflix é um misto de comédia-romântica e drama. Trata-se da história de Abbie, uma jovem diagnostica com câncer. Ao mesmo tempo em que enfrenta a doença, ela tenta encontrar uma nova namorada para o seu noivo e amigo da infância – que não entende nada de paquera -, com quem ela está há oito anos. Data da estreia: 16 de fevereiro.

Fullmetal Alchemist (2017), Fumihiko Sori Outra produção original Netflix, “Fullmetal Alchemist” é centrado no alquimista Edward Elric, que é observado por monstros enquanto procura uma maneira de restaurar o corpo do irmão Al. A situação fica ainda pior quando coisas inesperadas acontecem. A trama é uma continuação do anime homônimo, também disponível no serviço de streaming. Data da estreia: 19 de fevereiro.

Mudo (2018), Duncan Jones Em um futuro distópico, em Berlim, imigrantes do Leste e do Oeste estão em conflito. Nesse cenário, Leo, um jovem mudo, tenta encontrar uma garota que desapareceu durante os embates. Na jornada, ele cruza com outros seres calejados pela guerra, e que não agem da maneira com que o jovem esperava. Data da estreia: 23 de fevereiro.

Verónica (2017), Paco Plaza A mãe de Verónica, uma jovem de 15 anos, trabalha por longas horas para sustentar os filhos. Na ausência da matriarca, a garota divide o seu tempo entre os cuidados com os três irmãos mais novos e as brincadeiras com seus amigos. A rotina da jovem muda por completo quando ela participa de um jogo que envolve forças misteriosas, que passam a atormentá-la. Data da estreia: 25 de fevereiro.