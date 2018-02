USP disponibiliza mais de 1000 videoaulas gratuitas

Você já conferiu na Bula 1363 horas de vídeo-aulas gratuitas disponibilizadas pela Universidade de São Paulo (USP) na plataforma e-Aulas. No entanto, a instituição foi além destes cursos online que já oferecia e decidiu disponibilizar na íntegra o conteúdo de 29 disciplinas ministradas em diversos cursos, na modalidade graduação e pós-graduação. Ao todo são 1.374 vídeo-aulas, que contemplam diferentes áreas do conhecimento. O material está disponível no Canal USP, no Youtube, dividido em playlists de acordo com o conteúdo. Algumas disciplinas, como “História das Relações Internacionais I” conta com 90 vídeo-aulas. Já “Economia Monetária”, “Metodologia da Economia” e “Tópicos de Ética e Educação” possuem pelos menos 65 vídeos cada. Além das disciplinas, quem deseja conhecimento adicional ainda pode usufruir de palestras, seminários e outras atividades educacionais da universidade, também disponíveis no canal.

