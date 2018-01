As 50 melhores comédias românticas de todos os tempos

Não é só de histórias clichês e piadas previsíveis que vivem as comédias românticas. Muitos filmes do gênero surpreendem pela qualidade da trama. Pensando nisso, o site especializado em cinema Rotten Tomatoes elaborou uma lista com as melhores comédias românticas de todos os tempos. A seleção foi baseada nas notas atribuídas pelos usuários, e também no número de avaliações recebidas. Além disso, para entrar na disputa cada filme precisava de ao menos 20 comentários. Os 50 melhores títulos foram organizados em um ranking. Os principais destaques são: “A Loja da Esquina” (1940), de Ernst Lubitsch, que ocupa a primeira colocação; seguido de “As Três Noites de Eva” (1941), de Preston Sturges; e “Núpcias de Escândalo” (1940), de George Cukor.

A Loja da Esquina (1940), Ernst Lubitsch

Alfred é o empregado de uma loja de confecções que vive em Budapeste. Ele se apaixona por Klara, com quem troca correspondências e nunca viu pessoalmente. Coincidentemente, a garota começa a trabalhar na mesma loja que Alfred, e, sem saber que se trata do amante por correspondência, começa a hostilizá-lo. Quando Alfred descobre a verdade, e decide contar tudo para a jovem, as coisas se complicam ainda mais.

As Três Noites de Eva (1941), Preston Sturges

Charles é um empresário rico e ingênuo, que decide realizar uma excursão pela Amazônia. Na volta, ele embarca em um cruzeiro, no qual conhece a sedutora Jean Harrington. Interessada no dinheiro de Charles, Jean investe no rapaz, mas um engano acaba separando os dois. Quando o empresário já está de volta a sua casa, em Connecticut, Harrington reaparece para se vingar, desta vez como herdeira de uma grande fortuna.

Núpcias de Escândalo (1940), George Cukor

Depois de um divórcio turbulento com o ex-marido Dexter Haven, Tracy decide se casar com outro homem, apenas para provar que pode ser amada. Contudo, às vésperas do casamento, Dexter decide arruinar a cerimônia e reconquistar o coração da ex-esposa. Tracy fica dividida entre os dois homens, que iniciam uma engraçada disputa por seu coração.

Aconteceu Naquela Noite (1934), Frank Capra

O jornalista desempregado Peter Warren tem a chance de dar uma guinada em sua carreira quando conhece Ellie, a herdeira do milionário Alexander Andrews. A jovem fugiu do iate de seu pai depois que o homem não aprovou o seu noivo. Peter tenta se aproveitar da situação para obter uma boa matéria, mas uma série de fatos acaba o aproximando de Ellie.

A Princesa e o Plebeu (1953), William Wyler

A princesa Ann decide passar as férias anonimamente em Roma, onde acredita que ninguém a reconhecerá. No entanto, o repórter americano Joe Bradley descobre a sua verdadeira identidade, e tenta se aproveitar da situação. Ao acompanhar Ann, ele se apaixona, e fica dividido entre conseguir um ótimo furo de reportagem ou conquistar o coração da princesa.

Digam o que Quiserem (1989), Cameron Crowe

O filme é centrado em Lloyd Dobler, um jovem que está terminando o ensino médio e é apaixonado pela garota mais popular da escola, Diane Court. Ele descobre que Diane se mudará para outro país depois de concluir os estudos, e decide fazer de tudo para conquistá-la no último verão que lhes restam antes da viagem. No entanto, antes de iniciar a busca pelo coração da garota, Lloyd precisa driblar o pai protetor de Diane.

Doentes de Amor (2017), Michael Showalter

O filme aborda o romance entre a estudante americana Emily e o comediante paquistanês Kumail. Oriundos de diferentes culturas, eles precisam lutar contra as tradições para que o relacionamento continue. Em certa altura, os obstáculos parecem instransponíveis e o casal fica à beira da separação. A crise, entretanto, é interrompida por uma grave doença que abate Emily.

Jejum de Amor (1940), Howard Hawks

Na noite de seu segundo casamento, a repórter Hildy Johnson é convencida por seu editor e ex-marido, Walter Bruns, a fazer uma nova pauta. Enquanto entrevista um homem condenado à morte, Hildy percebe que seu enforcamento é uma armação para conseguir votos. Espontaneamente ela ajuda o homem a escapar, colocando em risco o próprio futuro.

Luzes da Cidade (1931), Charles Chaplin

Um vagabundo se apaixona por uma jovem florista cega que conhece nas ruas da cidade. Ao saber que ela e sua avó estão prestes a serem despejadas, ele apela para uma série de ideias que podem lhes ajudar a ganhar dinheiro, mas nenhuma dá certo. No entanto, tudo muda quando um milionário bêbado o recompensa por ter salvado a sua vida, e o vagabundo finalmente tem a chance de ajudar o seu grande amor.

A Princesa Prometida (1987), Rob Reiner

O aclamado romance se desenvolve a partir de um conto de fadas que um avô lê para o seu neto. A narrativa é centrada em uma princesa, que é apaixonada por um jovem camponês. As coisas começam a se complicar quando uma conspiração é armada para que a mulher pense que seu amado morreu, e se case com um homem da nobreza. Porém, no dia do casamento a princesa é sequestrada e descobre que entre os sequestradores está seu antigo amor.

Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (1977), Woody Allen

Feitiço do Tempo (1993), Harold Ramis

Quanto Mais Quente Melhor (1959), Billy Wilder

Uma Boa Menina (2015), Desiree Akhavan

À Procura do Amor (2013), Nicole Holofcener

Levada da Breca (1938), Howard Hawks

Manhattan (1979), Woody Allen

Nascida Ontem (1950), George Cukor

Quatro Casamentos e um Funeral (1994), Mike Newell

Sedução (1992), Fernando Trueba

Hannah e Suas Irmãs (1986), Woody Allen

Se Meu Apartamento Falasse (1960), Billy Wilder

Um Grande Garoto (2002), Chris Weitz e Paul Weitz

Feitiço da Lua (1987), Norman Jewison

O Lado Bom da Vida (2012), David O. Russell

Splash — Uma Sereia em Minha Vida (1984), Ron Howard

Alta Fidelidade (2000), Stephen Frears

Sabrina (1954), Billy Wilder

Essa Pequena é uma Parada (1972), Peter Bogdanovich

Entre Risos e Lágrimas (2014), Gillian Robespierre

Garçonete (2007), Adrienne Shelly

Harry & Sally: Feitos um para o Outro (1989), Rob Reiner

Ligeiramente Grávidos (2007), Judd Apatow

O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (2001), Jean-Pierre Jeunet

Roxanne (1987), Fred Schepisi

Bonequinha de Luxo (1961), Blake Edwards

Procura-se Amy (1997), Kevin Smith

Descompensada (2015), Judd Apatow

Maggie Tem Um Plano (2015), Rebecca Miller

O Virgem de 40 Anos (2005), Judd Apatow

(500) Dias com Ela (2009), Marc Webb

Ressaca de Amor (2008), Nicholas Stoller

A Irmã da Sua Irmã (2011), Lynn Shelton

Quem Vai Ficar Com Mary? (1998), Bobby Farrelly e Peter Farrelly

Um Lugar Chamado Notting Hill (1999), Roger Michell

As Patricinhas de Beverly Hills (1995), Amy Heckerling

Eu, Você e Todos Nós (2005), Miranda July

O Diário de Bridget Jones (2001), Sharon Maguire

Amor a Toda Prova (2011), Glenn Ficarra e John Requa,

O Bebê de Bridget Jones (2016), Sharon Maguire