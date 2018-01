As 10 melhores músicas dos Ramones

A revista Rolling Stone pediu aos seus leitores que escolhessem as melhores músicas da lendária banda de punk rock, Ramones. As mais votadas foram reunidas em uma lista, que contempla hits de diferentes momentos da carreira do grupo. Os principais destaques são: “I Wanna Be Sedated” (1978), que ocupa a primeira colocação do ranking; seguida de “Blitzkreig Bop” (1985); e “Sheena Is a Punk Rocker” (1977). Todas as canções selecionadas podem ser ouvidas em uma playlist criada pela Bula no Spotify. Para acessá-la é necessário ter registro e realizar login. O serviço possui uma opção de assinatura gratuita.

Considerada uma das grandes precursoras do punk rock, a banda foi formada no Queens, em Nova York, em 1974. Os primeiros integrantes, Joey, Dee Dee e Johnny, se conheciam desde a adolescência e tinham em comum o gosto pelo rock. Um tempo depois, Thomas Erdelyi, um velho amigo do trio foi agregado à equipe, adotando o nome Tommy. Após dois anos, em 1976, a banda lançou o primeiro álbum, em contrato com a gravadora Sire Records.

O disco, que leva o nome do grupo, é o primeiro de punk rock da história. Com 14 músicas rápidas e curtas, que juntas somam pouco menos de meia hora, ele é considerado um dos mais influentes de todos os tempos. Após o lançamento — e enfrentar a resistência do público fora de Nova York — os Ramones conquistaram o sucesso pouco ao pouco ao longo dos anos 1970.

No fim da década o reconhecimento finalmente começou a se consolidar, e as turnês se tornaram excessivamente longas. O que fez com que Tommy deixasse a banda, em 1979. No mesmo ano ele foi substituído pelo guitarrista Marky, que se desligou do grupo em 1983. Ele foi substituído por Richie, que também deixou os Ramones precocemente, em 1987, abrindo espaço para o inesperado retorno de Marky.

Outra mudança na formação ocorreu em 1989, quando Dee Dee decidiu se desligar, substituído por C.Jay. A banda resistiu sem alterações de membros por mais alguns anos. Contudo, anunciou o fim das atividades em 1996, enquanto Joey lutava contra um câncer. O show de despedida aconteceu no dia 6 de agosto, no Palace, em Hollywood. Foi a apresentação musical de número 2263 do grupo, e resultou no álbum “We’re Outta Here!” Joey morreu em 2001.

Clique no link para ouvir: As 10 melhores músicas dos Ramones

I Wanna Be Sedated (1978) Blitzkreig Bop (1976) Sheena Is a Punk Rocker (1977) Bonzo Goes to Bitburg (1985) Beat on the Brat (1976) Rockaway Beach (1977) The KKK Took My Baby Away (1981) Judy Is a Punk (1976) Pet Sematary (1989) Teenage Lobotomy (1977)

