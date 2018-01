A Biblioteca e Museu Morgan, localizado em Nova York, nos Estados Unidos, disponibilizou um acervo raro com mais de 10 mil ilustrações clássicas e esboços de obras de arte para acesso e download gratuito. Datadas dos séculos 15 ao 19, as ilustrações são assinadas por artistas de destaque na história da arte, como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Albrecht Dürer, Luigi Baccio del Bianco e Neil Gall. Além de data e artista, os arquivos também estão organizados de acordo com a escola a qual pertenceram: americana, austríaca, belga, britânica, dinamarquesa, holandesa, entre outras. Para visualizá-los basta acessar o site da biblioteca. As opções de busca estão disponíveis do lado superior direito da tela — artista, data ou escola. Após selecionar a imagem desejada uma nova página se abrirá, na qual consta a opção de download em formato jpg.

A Biblioteca e Museu Morgan, The Morgan Library & Museum em inglês, foi fundado em 1906 para abrigar a biblioteca particular de J. P. Morgan. Em 1924, tornou-se pública, e alguns anos depois, em 1966, foi tombada marco histórico de Nova York. A instituição conta com um rico acervo, que faz dela um dos pontos turísticos culturais mais procurados da cidade.

Clique no link para acessar: 10 mil ilustrações e esboços de obras de arte raras para download