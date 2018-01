Os 10 melhores filmes de amor da história do cinema

O amor nunca sai de moda. Desde o início da história do cinema ele é representado nas telonas, seja em romances, filmes policiais, de horror ou comédias. A Bula decidiu rememorar as produções cinematográficas que abordam o amor em seus enredos e reuniu as melhores delas em uma lista. A seleção é baseada em outras semelhantes publicadas por sites e revistas estrangeiros. Além do amor como temática central, outros critérios analisados foram a receptividade do público e da crítica, e o impacto das obras para a sétima arte. Alguns destaques são os romances “Casablanca” (1942), de Michael Curtiz; “Amor, Sublime Amor” (1961), de Jerome Robbins e Robert Wise; “Se Meu Apartamento Falasse” (1960), de Billy Wilder; e “O Fabuloso Destino de Amélie Poulain” (2001), de Jean-Pierre Jeunet.

Desencanto (1945), David Lean

Laura é uma dona de casa completamente dedicada ao marido e filhos. Um dia, ele conhece um médico chamado Alec em uma estação de trem. Assim como ela, o homem é casado, no entanto, uma forte atração surge entre eles. Os dois, então, decidem iniciar um relacionamento secreto, e ficam divididos entre o amor e os costumes tradicionais.

Casablanca (1942), Michael Curtiz

Fugitivos tentam escapar dos nazistas durante a Segunda Guerra por uma rota que passa pela cidade de Casablanca. O exilado americano Rick Blaine dirige uma casa noturna na região e tenta ajudar refugiados a fugirem clandestinamente. Quando um casal pede a sua ajuda, ele reencontra uma grande paixão do passado, a bela Ilsa.

Antes do Amanhecer (1995), Richard Linklater

O jovem americano Jesse e a estudante francesa Celine se conhecem por acaso em uma viagem de trem. O rapaz convence a estudante a desembarcar em Viena com ele, e aos poucos eles começam a se envolver romanticamente. No entanto, o fim da viagem se aproxima, e cada um precisa regressar para o seu país de origem.

Amor à Flor da Pele (2000), Wong Kar-Wai

Chow se muda com a mulher. Coincidentemente, ele conhece Li-Zhen, uma jovem que também acabou de se mudar com o marido. Assim como a sua esposa, o marido de Li-Zhen fica longos períodos longe de casa. A solidão faz com que os dois se aproximem, e se tornem amigos. Ao se conhecerem melhor, eles começam a desconfiar que os seus respectivos parceiros escondem algo.

Se Meu Apartamento Falasse (1960), Billy Wilder

Bud Baxter é um funcionário ambicioso, capaz de fazer tudo para subir na carreira. Certo dia, ele descobre um atalho que pode facilitar a sua ascensão: emprestar o seu apartamento para os encontros extraconjugais do chefe. Inicialmente a estratégia funciona, mas ele não contava com um imprevisto, a amante do chefe é a mulher por quem ele está apaixonado.

…E o Vento Levou (1939), Victor Fleming O drama épico é adaptado do livro homônimo de Margaret Mitchell. Ambientado nos Estados Unidos durante a Guerra da Secessão, ele narra as aventuras românticas da filha de um fazendeiro sulista, Scarlett O’Hara, com dois homens: Ashley Wilkes e Rhett Butler. Em meio a paixões e despeito, a jovem é surpreendida por momentos difíceis causados pela guerra civil.

Bonequinha de Luxo (1961), Blake Edwards

“Bonequinha de Luxo” conta as aventuras de Holly Golightly, uma garota de programa que sonha com um marido milionário. Durante a sua saga em busca da ascensão social, ela toma todos os seus cafés da manhã na joalheria Tiffany’s. O cotidiano da jovem começa a sair do controle quando ela ganha um novo vizinho, Paul Varjak, um jovem escritor bancado pela amante. Os dois se envolvem, porém, Holly hesita em contrariar os seus objetivos para entregar-se ao amor.

Amor, Sublime Amor (1961), Jerome Robbins e Robert Wise

Na periferia de Nova York duas gangues disputam o poder: os Sharks, integrada por imigrantes porto-riquenhos, e os Jets, formada por brancos de origem anglo-saxônica. O antigo líder dos Jets, Tony, se apaixona por Maria, irmã do líder dos Sharks. O amor do casal fere os códigos de honra e guerra dos dois grupos, por isso, Tony e Maria decidem manter a relação em segredo.

O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (2001), Jean-Pierre Jeunet

Amélie deixa a casa do pai e se muda para o bairro parisiense de Montmartre, onde começa a trabalhar como garçonete. Um dia, ela encontra uma caixa escondida no banheiro de sua casa, pertencente a um antigo morador, e decide procurá-lo. Ao ver que ele fica feliz ao reencontrar o objeto, a jovem passa a ajudar as pessoas que a rodeiam.