As 25 músicas originais mais icônicas da história do cinema

1 — Eye of the Tiger, de Survivor

(Rocky III: O Desafio Supremo, 1982, Sylvester Stallone)

2 — Mrs. Robinson, de Simon and Garfunkel

(A Primeira Noite de um Homem, 1967, Mike Nichols)

3 — Stayin’ Alive, de The Bee Gees

(Os Embalos de Sábado à Noite, 1977, John Badham)

4 — Ghostbusters, de Ray Parker Jr.

(Os Caça-Fantasmas, 1984, Ivan Reitman)

5 — Footloose, de Kenny Loggins

(Footloose: Ritmo Louco, 1984, Herbert Ross)

6 — Theme from Shaft, de Isaac Hayes

(Shaft, 1971, Gordon Parks)

7 — Danger Zone, de Kenny Loggins

(Top Gun: Ases Indomáveis, 1986, Tony Scott)

8 — Lose Yourself, de Eminem

(8 Mile: Rua das Ilusões, 2002, Curtis Hanson)

9 — Flashdance … What a Feeling, de Irene Cara

(Flashdance: Em Ritmo de Embalo, 1983, Adrian Lyne)

10 — Fight the Power,de Public Enemy

(Faça a Coisa Certa, 1989, Spike Lee)

11 — The Power of Love, de Huey Lewis and the News

(De Volta para o Futuro (1985), Robert Zemeckis)

12 — Don’t You (Forget About Me), de Simple Minds

(Clube dos Cinco, 1985, John Hughes)

13 — Moon River, de Audrey Hepburn

(Bonequinha de Luxo, 1961, Blake Edwards)

14 — Raindrops Keep Fallin’ on My Head, de B.J. Thomas

(Butch Cassidy, 1969, George Roy Hill)

15 — Streets of Philadelphia, de Bruce Springsteen

(Filadélfia, 1993, Jonathan Demme)

16 — You’ve Got a Friend in Me, de Randy Newman

(Toy Story, 1995, John Lasseter)

17 — Falling Slowly, de Glen Hansard e Markéta Irglová

(Apenas Uma Vez, 2007, John Carney)

18 — Happy, de Pharrell Williams

(Meu Malvado Favorito 2, 2013, Pierre Coffin e Chris Renaud)

19 — My Heart Will Go On, de Celine Dion

(Titanic, 1997, James Cameron)

20 — Gangsta’s Paradise, de Coolio

(Mentes Perigosas, 1995, John N. Smith)

21 — (Everything I Do) I Do It for You, de Bryan Adams

(Robin Hood: O Príncipe dos Ladrões, 1991, Kevin Reynolds)

22 — I Believe I Can Fly, de R. Kelly

(Space Jam: O Jogo do Século, 1996, Joe Pytka)

23 — It’s Hard Out Here for a Pimp, de Three 6 Mafia

(Ritmo de Um Sonho, 2005, Craig Brewer)

24 — Everything Is Awesome, de Tegan and Sara e The Lonely Island

(Uma Aventura Lego, 2014, Phil Lord e Christopher Miller)

25 — We Don’t Need Another Hero, de Tina Turner

(Mad Max: Além da Cúpula do Trovão, 1985, George Miller e George Ogilvie)