100 lugares que todos deveriam conhecer, segundo os principais especialistas em viagens do mundo

O site Business Insider pediu a blogueiros, escritores e editores dos sites de viagens Lonely Planet, Suitcase e Airbnb que escolhessem cinco atrações turísticas essenciais. O resultado foi reunido em uma lista, com cem destinos localizados em todos os cantos do planeta. Da montanha ao mar, do campo à cidade, de culturas orientais às ditas ocidentais, a lista contempla pontos turísticos para todos os gostos e interesses. Alguns destaques são a tradicional pesca nas Ilhas de Lofoten, na Noruega; acampar nas montanhas da Cordilheira do Cáucaso, na Geórgia; observar o nascer do sol em Kiribati, e construir um iglu no Festival de Neve Yokota Kamakura, no Japão.

Observar gorilas no Parque Nacional de Virunga, República Democrática do Congo

Pescar nas Ilhas de Lofoten, Noruega

Passear em uma praia deserta na ilha Motu Tiapaa, Polinésia Francesa

Explorar as paisagens de ficção científica na Capadócia, Turquia

Acampar nas montanhas da Cordilheira do Cáucaso, Geórgia

Descansar em Levi, Finlândia

Observar as estrelas em Tuvalu, Polinésia

Experimentar a vida noturna de Acra, Gana

Assistir o nascer do sol em Kiribati

Fazer uma “viagem no tempo” em Samarcanda, Uzbequistão

Passear pelo vale Jackson Hole na cordilheira Gros Ventre, Estados Unidos

Surfar na praia de Point Roadknight em Melbourne, Austrália

Explorar a cena urbana de Londres, Inglaterra

Conhecer as ilhas do Havaí, Estados Unidos

Inspirar-se nos templos de Angkor, Camboja

Fazer uma viagem pelo interior da Luisiana, Estados Unidos

Construir um iglu no Festival de Neve Yokota Kamakura, Japão

Visitar o Parque Tsingy Rouge, Madagascar

Acender uma vela no festival Birgufest, Malta

Percorrer as florestas nubladas da reserva Mashpi, Equador

Fazer uma trilha em Cape Wrath, Escócia

Alcançar os picos das montanhas da Noruega, parando em Gjendesheim

Aventurar-se pelos Alpes Suíços, parando em Arolla

Fazer um mochilão pelos passeios de Lairig Ghru, Escócia

Hospedar-se no hostel Loch Ossian, Escócia

Mergulhar no arquipélago de Bazaruto, Moçambique

Conhecer o Reino Animal nas Ilhas Galápagos

Visitar as ilhas menos conhecidas da Polinésia Francesa

Viajar pelas estradas da Namíbia

Degustar um bom vinho na África do Sul

Mergulhar na cultura de Moscou, Rússia

Conhecer os diferentes lados da cidade de Ho Chi Minh, Vietnã

Tomar um café em Sydney, Austrália

Hospedar-se ao lado do Lago Toba, Indonésia

Assistir ao carnaval no Rio de Janeiro, Brasil

Mergulhar nas Ilhas Raja Ampat, Indonésia

Visitar a cidade de Kumamoto pós-terremoto, Japão

Visitar as montanhas rosadas de Petra, Jordânia

Passear e comer um chocolate em Lviv, Ucrânia

Mergulhar no norte de Bali, Indonésia

Ver de perto rinocerontes pretos, búfalos-africanos, elefantes, leões e leopardos em um safari na África do Sul

Perder-se nas ruas emaranhadas do bairro de Barceloneta em Barcelona, Espanha

Participar de uma degustação de whisky em Mechelen, Bélgica

Voar sobre os campos de Wiltshire, Inglaterra

Explorar Bamiyan, Afeganistão

Visitar as casas empilhadas de Palangan, Irã

Peregrinar pelo segredo mais bem guardado da índia: Mechuka

Fartar-se com a comida de rua de Lahore, Paquistão

Percorrer as trilhas da montanha de Goris e dormir em uma caverna, Armênia

Caminhar pela Montanha Arco-íris, Peru

Mergulhar na beleza natural das ilhas Faroé, Dinamarca

Observar a vida selvagem no Parque Nacional de Chitwan, Nepal

Visitar as cordilheiras profundas da Ilha da Madeira, Portugal

Explorar o círculo ártico, Noruega

Relaxar em Bozcaada, Turquia

Percorrer a Floresta Amazônica, Brasil

Percorrer de ônibus as ruínas de Cartago, Tunísia

Experimentar a calorosa hospitalidade dos moradores de Muscat, Omã

Participar das celebrações mascaradas do carnaval de Veneza, Itália

Visitar as montanhas fumegantes de Kamchatka, Rússia

Comemorar a véspera de Ano Novo no templo Shwedagon Pagoda em Bagan, Myanmar

Contemplar a temporada de flores de cerejeira em Tóquio, Japão

Conhecer a verdadeira face de Xingping, China

Ser transportado de volta no tempo em Havana, Cuba

Passear pelos campos de Viñales, Cuba

Dançar em torno das fogueiras na Cidade Antiga de Lijiang, China

Visitar uma praia em Quepos, Costa Rica

Observar as águias caçarem nos Montes Altai, Mongólia

Ver as chamas de The Gates of Hell, Turquemenistão

Navegar em Pulau Lapang, Indonésia

Nadar nas águas claras de Sumba, Indonésia

Experimentar a comida de rua de Hanói, Vietnã

Passear por Thakhek, Laos

Explorar o labirinto de arenito de Shwe Ba Taung, Myanmar

Fazer um safari em um balão sobre uma reserva natural na Tanzânia

Faça uma excursão ao estilo Robinson Crusoé em Tapuaetai, Ilhas Cook

Hospedar-se em uma cabine de designer na Praia de Comporta, Portugal

Visitar um antigo armazém reconfigurado por designers em Bangkok, Tailândia

Fazer compras em Het Industriegebouw, Roterdã, Holanda

Dormir e tomar café da manhã em Knokke, Bélgica

Jantar ou almoçar nas casas de vidro de Babylonstoren, Cidade do Cabo, África do Sul

Participar de uma expedição marítima em Palawan, Filipinas

Deliciar-se com as tapas de bar em bar em San Sebastián, Espanha

Passear até ficar perdido no Grande Bazar de Estambul, Turquia

Fazer um retiro de Ayurveda nas selvas centrais do Sri Lanka

Visitar a comunidade artística da vila de Oia em Santorini, Grécia

Procurar pelo tesouro dos piratas em Providência, Colômbia

Caminhar pelos lençóis maranhenses, Brasil

Explorar a história da antiga Irlanda nas Ilhas de Aran, na Baía de Galway

Navegar pelo vale de Tam Coc, Ninh Binh, Vietnã

Tomar um coquetel em Dawson City, a cidade fantasma do Canadá

Caminhar entre vombates e pademelons em Cradle Mountain, Tasmânia

Caminhar sob os lustres de ossos do Ossuário de Sedlec, República Tcheca

Esquiar em Zermatt, Suíça

Atravessar os jardins da vila de Sintra, Portugal

Explorar os vinhedos de Carmelo, Uruguai

Observar o mar nas praias de Saint-Jean-Cap-Ferrat, França

Testemunhar o pôr-do-sol em Godafoss, Islândia

Esquiar nas paisagens deslumbrantes de Haines no Alasca, Estados Unidos