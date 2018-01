A Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin disponibilizou uma coleção com parte do acervo do jornal “Correio Braziliense ou Armazém Literário” para download gratuito. Considerado o primeiro jornal brasileiro, ele foi publicado em Londres de 1808 a 1822. Com periodicidade mensal, ele chegava ao Brasil por meio de viagem marítima, que durava entre 45 e 90 dias.

O redator do jornal, Hipólito José da Costa Pereira Furtado de Mendonça, compunha entre 72 e 140 páginas para cada publicação do Correio — algumas, chegaram a superar 200 páginas. O conteúdo era dividido em quatro seções: Política, Comércio e Arte, Literatura e Miscelânia. A última, por sua vez, era subdividida em Correspondências e Reflexões.

Apesar da riqueza de informações, o jornal não era bem-visto pela coroa portuguesa. Carregado de opiniões claras e pautado pelo debate público, ele foi proibido de circular no Brasil e em Portugal. No entanto, a censura não impediu que ele fosse distribuído no país colonizado, tornando-se cada vez mais popular entre os leitores.

Para visualizar a coleção, que dispõe de dezenas de fascículos, basta acessar o site da biblioteca e clicar no link correspondente a cada edição. A opção de download, em formato pdf, está localizada no lado inferior esquerdo da página.

Clique no link para acessar: Coleção rara do primeiro jornal brasileiro para leitura online ou download